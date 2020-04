60艘UFO直線升空？目擊者嚇傻「發生什麼事？」...馬斯克跳出來揭密了

實習記者任珈萱/綜合報導

ㄟ有流星,快許願!英國艾塞克斯郡(Essex)日前有不少民眾,都看到天空中很多流星劃過天際,原想許願卻發現數量多達60多顆,甚至還在天空上排成直直一條線,讓目擊者相當驚奇。有民眾猜測可能是UFO或是飛機,使得特斯拉汽車執行長伊隆·馬斯克(Elon Musk)跳出來解密。

根據《紐約郵報》報導,英國艾塞克斯郡有很多目擊者都表示,那時候夜空中出現許多的星星,而且整整齊齊的一排星星劃過天際,大約有60多顆,這讓他們疑惑地在推特上發文問,「這感覺不像是飛機,因為飛機正在它們底下閃著光芒,而且它們飛行的速度與高度完全不一樣」、「到底發生了什麼事?這些直線形的閃光多達20多個,而且都是等距離分布」。

原來,馬斯克創辦的美國太空探索科技公司(SpaceX)所執行的「星鏈衛星(Starlink)」計畫,預計將最終將12,000顆衛星送入軌道,創建一個全球性的網路可沒有障礙的,在地球的任何地方始用;目前也已經送了362顆到軌道上,一次送60顆上去。

Thanks! We are taking some key steps to reduce satellite brightness btw. Should be much less noticeable during orbit raise by changing solar panel angle & all sats get sunshades starting with launch 9.

據報導,這些衛星出現的時間不到10分鐘。每一個Starlink衛星都配備有四個功能強大且相控陣天線;該信號可以通過衛星傳播出去,並通過網路傳播,然後再發射回地球上的任何位置,通過衛星傳送網路的效率很高,因為信號在空間真空中的傳播,比在地下的光纖電纜傳播的速度快47%。

另外,許多網友也在推特上祝福馬斯克的計畫可以順利並祝他好運,馬斯克於星期三(22日)回應,「謝謝,我們正在採取一些關鍵步驟來降低衛星的亮度,因為在升軌過程中會引人注目。」

