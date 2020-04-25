居家隔離3個月「如300年般漫長」！英17歲音樂才女家中輕生亡

▲貝瑟妮的父親說，女兒平時十分開朗。（圖／取自Bethany Palmer IG）

記者王佩翊／綜合外電報導

英國曼徹斯特一名年僅17歲的少女貝瑟妮．帕默爾（Bethany Palmer，音譯）日前疑似因為無法承受隔離在家的焦慮感，又過度想念朋友，在家中輕生。她的父親表示，貝瑟妮沒有罹患任何精神疾病，是一個開朗又充滿歡笑的女孩，但生前曾談到英國的居家隔離一再延後，對她來說就像300年一樣漫長，疑似是因為封鎖的焦慮使她選擇結束生命。

綜合外媒報導，貝瑟妮．帕默爾目前就讀於藝術學院Access Creative College，主修演唱，平時也經常在酒吧駐唱，是個在當地小有名氣的歌手。她的父親麥可提到，貝瑟妮生前是個活潑開朗、熱愛音樂的女孩，「她的一生充滿愛、歡樂和音樂」。但自從英國開始要求民眾待在家中禁足後，貝瑟妮多次向父親提到，「想念朋友」、「害怕無法準時完成學業」的煩惱，她甚至直言，「這三個月的封鎖對我而言簡直就像300年一樣漫長。」

正當英國宣布封鎖的一周後，貝瑟妮被家人發現在家中輕生，消息一出，許多好友與粉絲都深感震驚。貝瑟妮的父親強調，她生前並沒有罹患任何精神疾病，持續延長的封鎖時間卻造成她的焦慮，不排除是輕生的主因。麥可呼籲家長，務必多加注意封鎖對青少年所造的心理影響。

▼貝瑟妮的高中母校在臉書上哀悼。



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