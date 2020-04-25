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川普回應「消毒劑注體內」驚世療法！大嘆無奈：只是想看有什麼反應

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 記者蔡儀潔／綜合外電報導

美國總統川普23日在記者會上爆出驚人言論，稱醫療團隊或許可以研究，將消毒劑注入體內，治療新冠肺炎。消息傳出後引發熱議，更有全球公衛政策專家怒斥，這種發言「不負責任且危險」。對此，川普24日在白宮回應稱，自己是以諷刺的口吻（being sarcastic）向記者提問，想觀察會有什麼反應。

▲白宮冠狀病毒小組成員協調員比爾斯（Deborah Birx）在新冠肺炎疫情記者會。（圖／達志影像／美聯社）

▲白宮冠狀病毒小組成員協調員比爾斯（Deborah Birx）在新冠肺炎疫情記者會。（圖／達志影像／美聯社）

美國國土安全部官員布萊恩（William Bryan）在23日的記者會上展示政府研究結果指出，冠狀病毒暴露在陽光與高溫之下，似乎會更快地變弱，此外，漂白水能在5分鐘內殺死唾液或呼吸道黏液中的病毒，異丙酮所需要的時間更短。

川普聽完報告後，轉身向白宮冠狀病毒應對小組的協調員比爾斯（Deborah Birx）建議，可以嘗試研究紫外線輻射治療方法，稍後又提到，「消毒劑在1分鐘之內就把它（病毒）消滅了。我們有辦法做類似的事，內部注射或者清潔……檢視一下（這個提議）會很有趣。」

消息傳出後引發軒然大波，不少專家怒斥此番言論非常不負責任，對此川普24日在白宮回應稱，自己是以諷刺的口吻（being sarcastic）向記者提問。當被告知這些言論已傳達給醫學專家時，川普說，他只是要求他們調查陽光和消毒劑是否「可以幫助我們」。

白宮發言人麥克納尼（Kayleigh McEnany）則發出聲明，稱媒體斷章取義，川普在記者會上多次強調他自己並非醫生，也呼籲民眾在尋求治療方案時，應諮詢醫生的意見，因此此類報導是不負責任。

▼川普的言論遭醫學專家痛批。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

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