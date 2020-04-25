金正恩驚傳已成植物人！陸醫療人員爆「8分鐘手術失敗內幕」

▲金正恩驚傳已經成為植物人。（圖／翻攝朝中社）

記者蔡儀潔／綜合報導

36歲的北韓領導人金正恩行蹤成謎，21日驚傳心血管手術後病危。新聞曝光後，中國大陸外交部未直接回應問題，不過一名大陸的醫療人員近日向日媒《週刊現代》透露，金正恩已成為植物人。

▲金正恩與妻子李雪主。（圖／朝中社）

據《週刊現代》24日報導，特別編輯委員近藤大介引述大陸醫療相關人員說法，稱金正恩是在下鄉實地考察時，突然手按心臟倒下，一旁的醫療團隊緊急為他做心肺復甦急救，同時將他送到附近醫院。事發後北韓緊急聯絡大陸，希望北京能派出醫療團協助。

報導稱，大陸隨後派出近50人的醫療團隊，分別以「中國醫學科學院阜外醫院國家心血管病中心」及「人民解放軍301醫院」的醫師為中心，帶著專用器材搭乘特別班機，立即前往平壤。

不過北韓的醫師團隊認為，如果在等待大陸醫療團的期間什麼都不做的話，恐怕難以救回金正恩，於是為他進行緊急心臟支架手術，而執刀手則是曾長年在大陸研修的北韓外科醫生。

該位消息人士透露，心臟支架手術本來不是什麼高難度的手術，但執刀醫生因太緊張忍不住雙手發抖，加上沒有為像金正恩「這麼胖的人」開刀的經驗，結果花了8分鐘才把支架放入，遠遠超過正常約1分鐘的時間，然而就在這過程中，金正恩變成了植物人。

該位消息人士接著表示，大陸醫生團抵達後曾為金正恩診療，但已經無計可施。近藤大介最後坦承，目前尚無法確認這名大陸醫療相關人員的說法是否為真，但若是事實，意味著金正恩的政治生命畫上了句點。