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WHO意外刊登草稿「瑞德西韋中國試驗失敗」　醫藥公司：因參與人數不足終止

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▲▼新冠病毒,新冠肺炎,Nexu Science Communication工作室和愛爾蘭都柏林大學三一學院共同公布的新型冠狀病毒電腦繪圖模型。（圖／路透）

▲WHO意外刊登草稿「瑞德西韋中國試驗失敗」。（圖／路透）

文／中央社記者戴雅真倫敦24日專電

世界衛生組織（WHO）意外發布中國研究人員的報告草稿，揭露吉立亞醫藥公司針對冠狀病毒的實驗性藥物「瑞德西韋」在中國的隨機臨床試驗失敗，令科學家與市場大失所望。

「金融時報」（Financial Times）報導傳出後，美國生物製藥商吉立亞醫藥公司（Gilead Sciences Inc）股價盤中重挫6%，一度暫停交易，最後收在77.78美元。

「瑞德西韋」（remdesivir）上週傳出可能是2019冠狀病毒疾病（COVID-19）一絲曙光後，股價曾攀升至84美元，推升公司市值逼近1000億美元（約新台幣3兆元）。

報導指出，中國的試驗顯示瑞德西韋未改善患者病情，或降低血液中病原體的存在。研究人員針對237名患者中的158人施用瑞德西韋，並與剩餘79人進行對照，但部分患者產生嚴重副作用，有18名患者因此停藥。

世衛表示，這份草稿文件仍在進行同僚審查，被錯誤地過早公布。

世衛聲明：「世衛要求研究人員儘早與世衛分享研究資訊，報告作者提交給世衛的草稿文件因此出於疏忽被發布到網站上。發現錯誤後，報告已立即被拿下。」

世衛之前把所有相關測試結果都公布在一個叫做「2019冠狀病毒疾病候補療法分析」的網站上。之前版本有5頁內容，還有一個叫做「成果」的欄位，但現在已經看不到。更新後的網站只有4頁內容，且拿掉「成果」欄位。

吉立亞方面警告，該份報告草稿有一些「不確切的分析」。

吉立亞聲明：「重要的是，這項研究是因為參與人數不足而提前終止，在數據上沒辦法歸結出有意義的結論。這份研究的結果並不全面，雖然數據顯示服用瑞德西韋仍有潛在幫助，尤其是對早期接受治療的患者。」

外界先前對吉立亞醫藥公司的藥物深感興趣，因為迄今針對新冠肺炎仍無獲准的治療方法或預防性疫苗。

吉立亞醫藥公司正在多項試驗中測試這種藥物，芝加哥大學上週發表正面結果，表示患者的發燒和呼吸道症狀快速痊癒。

不過，瑞德西韋之前的研究都沒有達到科學標準，並非隨機，也沒有施打安慰劑的控制組。許多規模更大，且有隨機與控制組的試驗都在進行中。目前有多組測試進入第3階段，將能提供更多數據，判斷瑞德西韋是否為2019冠狀病毒疾病的救星。

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