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法主流媒體批中國「謊言欺瞞世界」　揭武漢死亡神祕數字：還真巧啊

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▲▼武漢肺炎病原體確認為「新型冠狀病毒」。（圖／翻攝自觀察者網）

▲中國政府指稱新冠病毒來自武漢華南海鮮市場。（圖／翻攝自觀察者網）

文／中央社記者曾婷瑄巴黎24日專電

法國最新一期費加洛週刊以「中國大謊言」為封面標題，搭配習近平戴口罩的照片，專文詳述北京欺瞞病毒起源、規模及數據，指中國存在太多「灰色地帶」，致全球究責聲浪四起。

首先是2019冠狀病毒疾病（COVID-19）起源，繼美英兩國領袖要求中國釐清流行病起因，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）之前在英國媒體專訪中表示，「中國有許多我們不知道的事情發生」。

中國1月對外宣稱病毒是自然產生，先是出現在蝙蝠身上，再傳到穿山甲，接著感染人類。然而越來越多科學家質疑這個說詞，2008年諾貝爾獎得主法國病毒學家蒙坦耶（Luc Montagnier）曾公開表示，病毒是從距離疫情源頭「華南海鮮批發市場」10多公里遠的P4實驗室意外流出。

「華盛頓郵報」4月14日揭露，2018年1月美國大使館成員參觀實驗室後，便警告美國這個研究蝙蝠冠狀病毒的場所並未採取足夠的安全措施。翌日，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）宣布將對病毒從實驗室外洩的可能性進行「徹底調查」。

法中合作的武漢P4實驗室因此成為近日各國爭相調查懷疑的對象。根據法國廣播電台調查小組17日公布的報告顯示，實驗室誕生的背景正值2003年嚴重急性呼吸道症候群（SARS）及2004年禽流感肆虐中國乃至亞洲之際。故法國總統席哈克便和前中國國家主席胡錦濤達成合作意向，決定攜手共抗傳染病。

根據上述調查，合作開始後，中國便顯現許多透明性的問題，例如先前法國資助的幾個P3實驗室去向與用途不明、部分設備也未符合應有的技術規格，加之中國在建造過程中的強勢主導，讓法國在合作案中一直處於弱勢。費加洛報表示，這個「意見不合」實驗室已「失去控制」，合作也名存實亡。

▲▼武漢肺炎,武漢,公車,口罩,隔離。（圖／路透）

▲新冠病毒疫情在全球不斷蔓延。（圖／路透）

然而第二個假設的存在讓事態更複雜。距「華南海鮮批發市場」300公尺不到，就有一個P2等級的疾病預防及控制中心。根據華南理工大學生物科學教授肖波濤2月在全球學術社群網站ResearchGate刊登的研究指出，華南海鮮市場從沒販售蝙蝠，因為該區民眾沒有食用蝙蝠的習慣。不過這篇文章很快便被刪除。

中國駐法大使盧沙野4月20日接受BFM電視台訪問時拒絕這些指控。他說：「武漢P4實驗室沒有任何問題。散播這些謠言的都是記者或政治人物，不是科學家。」費加洛週刊（Le Figaro Magazine）專文表示，對共產黨而言，承認「技術意外」會使他們顏面盡失。

根據調查，中國首例發生於2019年12月8日，但一直要等到今年1月23日武漢市才下令封城。在這中間的46天，病毒早已發展擴散。甚至其後的「萬家宴」及春節返鄉人潮，都加速病毒境內外的傳播。

費加洛週刊寫道，「中國的第一個謊言，就是欺騙中國人民病毒是從食物來的，不會人傳人，且維持市場運作直到12月31日！而『神秘肺炎』要到1月20日才被認定為傳染病」。文中也提及初期發出警示的李文亮醫師，卻被公安以散布假消息為名施壓審問。

許多醫師與記者也被審查及網路監控。武漢市委書記馬國強在中央電視台上自責懺悔，表示因政府指示而被迫噤聲。專訪出來後2週，馬國強也遭免職。

▲央視記者進入武漢肺炎醫院查看目前狀況。（圖／翻攝自央視）

▲央視記者進入醫院查看狀況。（圖／翻攝自央視）

報導也表示，和歐洲的數據相比，中國疫情官方數字低的離譜。遭全球指控後，中國立刻象徵性上修確診與死亡人數，從原本武漢2579人死亡，調整成3869人死亡（全國4632名死亡病例）。

然而文章質疑，「武漢新增死亡病例都是在家過世的老年人，剛好為先前武漢死亡人數的50%，還真巧啊！」相較之下，法國新型冠狀病毒的死亡率比中國高出90倍，實在不甚合理。

週刊引用蒙田研究所（Institut Montaigne）亞洲計畫主任杜懋之（Mathieu Duchatel）的分析，若用中國媒體「財新網」的報導及這網站清明節刊登的照片來計算，數字絕對不只如此。光看武漢殯儀館大排長龍領骨灰的情況，專家估計死亡人數至少4萬6千人，遠比4632人來得可信。

這篇專文之外，本期費加洛週刊也以此為主軸，刊登一系列專文報導，分析中國共產黨的「70年謊言」、中華人民共和國主席習近平集權專制與宣傳外交手段，及各國因疫情受創，進而控告中國並索求賠償的司法可行性。

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