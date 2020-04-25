【黃寶慧】慧眼看天下／西方聯軍發動公審大陸？求償百兆　陸以疫謀南海！？　金正恩病危假消息？

新聞節目中心／綜合報導

美國確診人數逼近百萬，死亡人數也是全球第一，總統川普砲轟中國大陸的分貝愈來愈高，還說中國大陸是「故意」要讓疫情大流行；而現在美國密蘇里州也開出第一槍，要跨海提出集體訴訟，控告中國大陸隱匿疫情，還要求天價賠償。現在外交戰演變成了法律攻防戰，有可能求償成功嗎？甚至愈來愈多國家也加入這波索賠潮，難道是要串連對中國大陸發動國際公審嗎？另外，本周CNN獨家報導北韓領導人金正恩，因為動手術而病危甚至腦死，消息在國際間鬧得沸沸揚揚；不過根據日媒消息，金正恩目前人在元山的「特閣」別墅隔離，原因是他的保鑣竟傳出感染了新冠肺炎，而要是金正恩的健康有了萬一，誰會是金氏王朝的接班人呢？《慧眼看天下》第95集，邀請到美麗島電子報董事長吳子嘉，以及政治大學國際關係研究中心研究員嚴震生，與主持人黃寶慧深度分析最新疫情發展與國際情勢。



▲美媒爆出北韓領導人金正恩病危；日媒則報導，因保鑣確診新冠肺炎，金正恩目前人在元山「隔離中」。（圖／朝中社）

新加坡失守! 確診數飆升疫情加劇

持續帶您關心新冠肺炎疫情衝擊土耳其，目前累計確診病例超過9萬，已經超越中國大陸，成為中東第一重災區，當局緊急擴大封城，也趕工搭建方艙醫院因應疫情；而位於南亞的新加坡，如今疫情也拉警報，一連好幾天新增確診病例數都超過一千例，總理李顯龍緊急宣布「局部封城」再延長一個月，希望能亡羊補牢抑止疫情；另外，被稱作是防疫典範的台灣，如今也出現防疫破口了嗎？敦睦艦隊19日爆出大型群聚感染，確診者的足跡甚至遍布全台，引發民眾恐慌。

▼ 新加坡多處外籍移工宿舍發生新冠肺炎群聚感染，許多宿舍被列為隔離區。（圖／路透社）

法警封城期間施暴掀民怨 巴黎暴動

為避免疫情擴散，法國實施了全歐洲最嚴格的封城措施，但一個多月以來，警察在封城期間施暴的消息卻時有所聞，這也掀起當地民眾怒火，20日晚間開始連續好幾天，在巴黎街頭展開抗議示威，和警方發生激烈衝突，場面相當火爆；而同樣在防疫封鎖期間的英國，最近則是傳來令外界振奮的好消息，牛津大學宣布研發出新冠肺炎疫苗，將在下星期進行人體試驗，順利的話，有望在今年8月就能推出疫苗救世。

▼法國全國封鎖令二度延長至4月15日以後，平時人滿為患的艾菲爾鐵塔周遭，變得空蕩蕩。（圖／路透）

疫情反覆 大陸部分地區再延開學日

大陸武漢市中心醫院有醫師感染新冠肺炎，一度性命垂危，經過兩個多月的治療，終於活了下來，不過因為肝功能受損，讓他們膚色變黑，容貌產生巨變，一段影片公開他們的現況，引發關注。而目前中國大陸各所學校也已陸續宣布開學，不過卻傳出黑龍江、山東、四川等地，因為境外移入案例增加，不得不推遲學生復課的時間；只是目前大陸官方已經公布，今年的大學考試延期一個月，希望讓當地高三生有更充裕的備考時間。

▼因境外移入新冠肺炎確診數增，中國大陸多地再度推遲開學。（圖／路透社）

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