　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

【黃寶慧】慧眼看天下／西方聯軍發動公審大陸？求償百兆　陸以疫謀南海！？　金正恩病危假消息？

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

新聞節目中心／綜合報導

美國確診人數逼近百萬，死亡人數也是全球第一，總統川普砲轟中國大陸的分貝愈來愈高，還說中國大陸是「故意」要讓疫情大流行；而現在美國密蘇里州也開出第一槍，要跨海提出集體訴訟，控告中國大陸隱匿疫情，還要求天價賠償。現在外交戰演變成了法律攻防戰，有可能求償成功嗎？甚至愈來愈多國家也加入這波索賠潮，難道是要串連對中國大陸發動國際公審嗎？另外，本周CNN獨家報導北韓領導人金正恩，因為動手術而病危甚至腦死，消息在國際間鬧得沸沸揚揚；不過根據日媒消息，金正恩目前人在元山的「特閣」別墅隔離，原因是他的保鑣竟傳出感染了新冠肺炎，要是金正恩的健康有了萬一，誰會是金氏王朝的接班人呢？《慧眼看天下》第95集，邀請到美麗島電子報董事長吳子嘉，以及政治大學國際關係研究中心研究員嚴震生，與主持人黃寶慧深度分析最新疫情發展與國際情勢。
▲美媒爆出北韓領導人金正恩病危；日媒則報導，因保鑣確診新冠肺炎，金正恩目前人在元山「隔離中」。（圖／朝中社）

▲美媒爆出北韓領導人金正恩病危；日媒則報導，因保鑣確診新冠肺炎，金正恩目前人在元山「隔離中」。（圖／朝中社）

新加坡失守! 確診數飆升疫情加劇
持續帶您關心新冠肺炎疫情衝擊土耳其，目前累計確診病例超過9萬，已經超越中國大陸，成為中東第一重災區，當局緊急擴大封城，也趕工搭建方艙醫院因應疫情；而位於南亞的新加坡，如今疫情也拉警報，一連好幾天新增確診病例數都超過一千例，總理李顯龍緊急宣布「局部封城」再延長一個月，希望能亡羊補牢抑止疫情；另外，被稱作是防疫典範的台灣，如今也出現防疫破口了嗎？敦睦艦隊19日爆出大型群聚感染，確診者的足跡甚至遍布全台，引發民眾恐慌。

▼ 新加坡多處外籍移工宿舍發生新冠肺炎群聚感染，許多宿舍被列為隔離區。（圖／路透社）

▼ 新加坡多處外籍移工宿舍發生新冠肺炎群聚感染，許多宿舍被列為隔離區。（圖／路透社）

法警封城期間施暴掀民怨 巴黎暴動
為避免疫情擴散，法國實施了全歐洲最嚴格的封城措施，但一個多月以來，警察在封城期間施暴的消息卻時有所聞，這也掀起當地民眾怒火，20日晚間開始連續好幾天，在巴黎街頭展開抗議示威，和警方發生激烈衝突，場面相當火爆；而同樣在防疫封鎖期間的英國，最近則是傳來令外界振奮的好消息，牛津大學宣布研發出新冠肺炎疫苗，將在下星期進行人體試驗，順利的話，有望在今年8月就能推出疫苗救世。

▼法國全國封鎖令二度延長至4月15日以後，平時人滿為患的艾菲爾鐵塔周遭，變得空蕩蕩。（圖／路透）

▲法國全國封鎖令二度延長至4月15日以後，平時人滿為患的艾菲爾鐵塔周遭，變得空蕩蕩。（圖／路透）

疫情反覆 大陸部分地區再延開學日
大陸武漢市中心醫院有醫師感染新冠肺炎，一度性命垂危，經過兩個多月的治療，終於活了下來，不過因為肝功能受損，讓他們膚色變黑，容貌產生巨變，一段影片公開他們的現況，引發關注。而目前中國大陸各所學校也已陸續宣布開學，不過卻傳出黑龍江、山東、四川等地，因為境外移入案例增加，不得不推遲學生復課的時間；只是目前大陸官方已經公布，今年的大學考試延期一個月，希望讓當地高三生有更充裕的備考時間。

▼因境外移入新冠肺炎確診數增，中國大陸多地再度推遲開學。（圖／路透社）

▼因境外移入新冠肺炎確診數增，中國大陸多地再度推遲開學。（圖／路透社）

 ▼▼加入臉書粉絲頁訂閱直播通知也可以看得到喔！

《ETtoday筋斗雲》

《ETtoday新聞雲》

《播吧》

關於《慧眼看天下》

東北亞情勢、中美角力戰，國際發展瞬息萬變，而中國大陸政經情勢、經貿發展，也牽動兩岸的未來。《ETtoday新聞雲》推出國際視野節目《慧眼看天下》，由資深媒體人黃寶慧擔任主持人。

資深媒體人黃寶慧，曾採訪美國前總統老布希、柯林頓、新加坡建國總理李光耀，以及菲律賓前總統羅慕斯，還有馬來西亞總理馬哈迪等重要國際領袖，這樣的經歷，在台灣是唯一一人，而《慧眼看天下》，就是以如此宏觀的國際視野，寬廣的思維角度，帶您掌握國際，剖析兩岸情勢。

節目內容包括國際重要新聞解讀，世界財經脈動，大陸發展趨勢；同時也邀請重量級學者專家面對面訪談。《ETtoday新聞雲》新聞節目中心資深團隊製作—《慧眼看天下》台灣時間每周六晚間9點至10點，在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP線上同步播出，敬請鎖定。

ET快訊
金正恩生死成謎　外媒曝「關鍵節日」現身…知情人士說話了
羅志祥錄完節目還約砲　她開酸：體力過人「該代言蜆精」
金正恩神隱14天！手術命危瘋傳　「這天」成重要關鍵
羅志祥偷吃！宅神10字開砲了　狠列出罪狀
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

金正恩行蹤成謎　外媒曝「關鍵節日」要現身…知情人士說話了

喜馬拉雅山雪崩活埋7人！3個月後…「雪融露出袋子」驚見一具屍體

【黃寶慧】慧眼看天下／西方聯軍發動公審大陸？求償百兆　陸以疫謀南海！？　金正恩病危假消息？

金正恩神隱14天！手術命危瘋傳全球　「太陽節」成重要關鍵

北韓官媒10天「0金正恩報導」　南韓統一部堅稱：沒有特別狀況

WHO發聲明「打臉免疫護照」：沒證據顯示染疫康復可避免二次感染！

不敵疫情！日本最大膠囊旅館First Cabin破產　星野北海道TOMAMU休館至6月

南非總統教戴口罩　「一時手殘」糗蓋在眼睛上...慘淪「蒙面俠」

「2根蠟燭」暗示金正恩出事　陸前外長姪女：金正日當年晚了51小時！

夏威夷火山狂噴發！　NASA新研究：「一直下大雨」造成

周揚青爆「愷樂有男友」：她裝純情！　開嗆「當砲友的我就不留情面」

豬揚鬧翻！愷樂曾認「暗戀過羅志祥」　小豬形象跌谷底..網轟：退出節目！

羅志祥深夜認錯「一次又一次欺騙她」　周揚青分手驗性病「直接點名愷樂」！

禁止商業行為！Gogoro嚴抓騎到飽外送員 5/10起違規直接開罰「最高萬元的違約金」

男大生機車違停「師暴怒膠帶纏車」　雙方互嗆飆罵...意外引校際爭戰！

安心亞切割羅志祥「曾經的緋聞是誤會」　「狼人殺女神」梁以辰尷尬：我也是個外人...

焦凡凡玩狼人殺爆哭道歉：真的對不起　婁峻碩後台安慰舉動...閃瞎！！

虞書欣模仿孔雪兒停不住 網友笑炸：太傳神！！

白熊薩摩耶初遇3個月小奶貓！　興奮幫舔毛：歡迎你來們家❤

DIY超人氣台灣小吃「鹹酥雞」　口感外酥內嫩搭九層塔絕配！

金正恩行蹤成謎　外媒曝「關鍵節日」要現身…知情人士說話了

喜馬拉雅山雪崩活埋7人！3個月後…「雪融露出袋子」驚見一具屍體

【黃寶慧】慧眼看天下／西方聯軍發動公審大陸？求償百兆　陸以疫謀南海！？　金正恩病危假消息？

金正恩神隱14天！手術命危瘋傳全球　「太陽節」成重要關鍵

北韓官媒10天「0金正恩報導」　南韓統一部堅稱：沒有特別狀況

WHO發聲明「打臉免疫護照」：沒證據顯示染疫康復可避免二次感染！

不敵疫情！日本最大膠囊旅館First Cabin破產　星野北海道TOMAMU休館至6月

南非總統教戴口罩　「一時手殘」糗蓋在眼睛上...慘淪「蒙面俠」

「2根蠟燭」暗示金正恩出事　陸前外長姪女：金正日當年晚了51小時！

夏威夷火山狂噴發！　NASA新研究：「一直下大雨」造成

SBL冠軍賽／關鍵G5！裕隆先聽牌100%奪冠　台啤被拖到G7沒贏過

中職／唐肇廷追平轟　林安可再見安　統一終止樂天開季7連勝

中職／兄弟1分之差險勝　索沙勝投飛掉富邦3連敗

貝拉哈蒂德居家大片全靠FaceTime！攝影師「遠程按快門」獲90萬讚

快訊／香港洪水橋住宅「14低層單位」大火　至少10傷1男嬰送醫

台61彰化段區間測速搞烏龍 　警方撤銷1373件違規罰單

中職／吳俊偉對悍將噴火球　飆生涯最快153公里

金正恩行蹤成謎　外媒曝「關鍵節日」要現身…知情人士說話了

「赤腳」跑步恐傷阿基里斯腱！醫供10大跑步注意事項…足前、後落地都有影響

區間測速器根本不準！　重機網友沒超速竟被開紅單

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

國際熱門新聞

金正恩驚傳已成植物人！手術失敗內幕曝

陸前外長姪女貼「2根蠟燭」暗示金正恩出事　

伴娘吃掉閨蜜老公　9分鐘O片外流

俄病毒權威：新冠病毒源自武漢科學家瘋狂行為

法國費加洛週刊專文　抨擊中國謊言欺瞞世界

18歲「化學系正妹學霸」美到逆天！

土耳其媒體：台灣是第一個阻擋新冠肺炎的國家

金與正接班金正恩？韓脫北議員：老一輩只當她小屁孩

產下死嬰後確診…她卻從病房消失了

情侶無視封城　沙灘上做早「操」

金正恩命危瘋傳　太陽節成關鍵

百萬人要求辭職　譚德塞安排領袖視訊顯支持

專家預測「新冠肺炎70天內消失」

他揪女友喝酒「肚餓竟當場宰殺」　剁下大腿放平底鍋煎

更多熱門

相關新聞

美國財政部長：政府正在考慮收購美國能源公司股權

美國財政部長：政府正在考慮收購美國能源公司股權

美國財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）24日表示，在新冠肺炎（COVID-19）爆發期間，美國政府正研議財務援助，例如尋求收購美國能源公司的股權，幫助美國的石油及天然氣業者。

男大生「現在有點危險」不回家了！老媽撿到槍

男大生「現在有點危險」不回家了！老媽撿到槍

紐約市「消毒劑中毒」個案激增

紐約市「消毒劑中毒」個案激增

教會稱「漂白水治肺炎」　要川普推廣

教會稱「漂白水治肺炎」　要川普推廣

直播帶貨22萬人圍觀僅賣出99萬元 董明珠：效果不佳因網路「卡卡」

直播帶貨22萬人圍觀僅賣出99萬元 董明珠：效果不佳因網路「卡卡」

關鍵字：

慧眼看天下黃寶慧直播川普中國大陸疫情

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

羅志祥Party Boy極樂趴「選妃玩法」曝光！

金正恩驚傳已成植物人！手術失敗內幕曝

周揚青爆愷樂有男友　「當砲友的我就不留情面」

羅志祥Party Boys名單被扒！

愷樂家中更衣室整排名牌包：老闆送我的

陸前外長姪女貼「2根蠟燭」暗示金正恩出事　

愷樂爸脫口「羅志祥去我家很多天」！網翻9年前片段露餡

如果跟張立東交往　Albee：樂意直接喇舌放閃！

周揚青想不通：哪來時間約砲？羅志祥認「時間管理有秘密」

周揚青再罵：羅志祥道德淪喪沒救了！

網假裝「明日花綺羅」上傳「羅志祥10mins臉紅片」

羅志祥健康檢查結果出爐超精彩

羅志祥私約24歲火辣女星「鹹濕對話全曝光」！

郭采潔捲入羅志祥情變　深夜求撤關鍵字

快訊／周揚青直接點名愷樂！

更多

最夯影音

更多
周揚青爆「愷樂有男友」：她裝純情！　開嗆「當砲友的我就不留情面」

周揚青爆「愷樂有男友」：她裝純情！　開嗆「當砲友的我就不留情面」
豬揚鬧翻！愷樂曾認「暗戀過羅志祥」　小豬形象跌谷底..網轟：退出節目！

豬揚鬧翻！愷樂曾認「暗戀過羅志祥」　小豬形象跌谷底..網轟：退出節目！

羅志祥深夜認錯「一次又一次欺騙她」　周揚青分手驗性病「直接點名愷樂」！

羅志祥深夜認錯「一次又一次欺騙她」　周揚青分手驗性病「直接點名愷樂」！

禁止商業行為！Gogoro嚴抓騎到飽外送員 5/10起違規直接開罰「最高萬元的違約金」

禁止商業行為！Gogoro嚴抓騎到飽外送員 5/10起違規直接開罰「最高萬元的違約金」

男大生機車違停「師暴怒膠帶纏車」　雙方互嗆飆罵...意外引校際爭戰！

男大生機車違停「師暴怒膠帶纏車」　雙方互嗆飆罵...意外引校際爭戰！

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面