宅經濟刷卡好康多！　在家追劇、吃外送美食最高可賺8%回饋

▲根據國泰世華銀統計，今年首季美食外送APP綁定刷卡消費簽帳金額，較去年同期成長逾3倍。（示意圖／達志影像）

記者紀佳妘／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情升溫，台灣民眾的生活及消費型態逐漸轉變，帶動宅經濟發展，多數民眾轉至電商平台消費採購民生必需用品及家庭娛樂設備，線上影音娛樂消費也有顯著成長，各家銀行瞄準防疫商機，祭出好康回饋方案，與大家一同抗疫。

根據國泰世華銀行內部統計發現，今年第一季美食外送APP綁定刷卡消費簽帳金額，較去年同期成長逾3倍，網購及藥妝消費也有兩位數成長。

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國泰世華銀行特別規畫宅消費刷卡懶人包，祭出居家防疫三招，涵蓋日常生活所需的各式優惠，第一招是居家生活用品，國泰世華銀行攜手蝦皮購物、momo購物網、PChome線上購物等知名網購平台，即日起至4月底，推出刷卡消費滿額享最高2,500元刷卡金回饋，使用KOKO指定卡別滿額回饋5%，讓民眾在家一次購足洗手乳、衛生紙等居家用品。

第二招為即日起至6月30日止，以享購鈦金卡於foodpanda、Uber Eats、EZTABLE訂餐即享8%現金回饋，不出門也能靠外送美食，輕鬆吃遍各地美食，再賺刷卡金；第三招則是在愛奇藝、KKBOX、Netflix、CatchPlay等影音串流平台，持KOKO COMBO icash聯名卡，不限刷卡金額皆享7%現金回饋。

台新銀行為鼓勵卡友回歸健康作息，特別加碼雙狗卡（FlyGo卡、@GoGo卡）回饋，即日起至6月30日於指定時段（每天早上9點至下午5點）消費，每滿1萬送100元刷卡金，加上原有的回饋方案，@GoGo卡最高4.5%回饋、FlyGo卡最高3.8%，卡友最多可獲3,800元回饋。

另在外送美食方面，新戶在foodpanda平台首購，刷台新卡享滿200元折100元，13家熱門星級飯店購買五星餐點外帶刷台新卡最高享55折優惠；至於零售通路方面，以雙狗卡搭配新光三越百貨初夏購物節滿10萬元最高享4,900元回饋。

許多人因疫情關係逐漸重視居家防疫，帶動相關家電銷售成長，如空氣清淨機、洗衣機等需求，台新銀行建議，民眾可趁此波活動一次購足，除了享有回饋金外、還可分期、遞延繳款來減輕負擔。