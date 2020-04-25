　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

平均工資攸關退休金！　勞動部：防疫隔離、照顧假不可以列入計算

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼勞動部,勞工就業,勞保,平均薪資,基本工資,勞檢,工時,無薪假。（圖／記者李毓康攝）

▲勞動部指出，防疫隔離假不可以列入平均工資計算。（圖／記者李毓康攝）

記者余弦妙／台北報導

因應新冠肺炎疫情所衍生出的「防疫隔離假」、「防疫照顧假」等假別，勞動部特別提醒，勞工請「防疫隔離假」及「防疫照顧假」期間之工資及日數均不列入計算，並自109年1月15日生效。

勞動部解釋，政府因應新冠肺炎（COVID-19）疫情，預防群聚感染發生，陸續發布相關防疫措施，其中因應防疫需要所定之「防疫隔離假」及「防疫照顧假」，並未強制雇主應給付工資，惟平均工資計算影響到勞工的資遣費、退休金及職業災害補償。

請繼續往下閱讀...

其中依《勞動基準法》第2條第4款規定，原則上是指計算事由發生之當日前6個月內工資總額之平均數，考量前開假別的情形下，工資可能有所減少，為保障勞工權益，爰釋示依《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》第3條規定請「防疫隔離假」及依嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心所為之應變措施，請「防疫照顧假」期間的工資及日數不列入平均工資計算。

舉例來說，勞工終止契約日為109年4月17日，其平均工資計算期間原本為108年10月17日至109年4月16日，但期間內該勞工曾經請過10日防疫照顧假，則該10日之工資及日數應予扣除，計算起始日應再往前推算至108年10月7日。勞雇雙方如仍有相關法令疑義，可就近向當地勞工行政主管機關【直轄市、縣（市）政府勞工局（處）或社會局（處）】洽詢。

「平均工資」等同計算一切權利的基礎，因此對勞資雙方而言可說具備了相當重要的角色，舉凡退休金、資遣費、職災補償中的工資終結補償、殘廢補償及死亡補償等，其計算基礎都在平均工資上，因此勞動部特別提醒，為保障自身勞動權益，防疫隔離假、防疫照顧假皆排除列入平均工資計算。

ET快訊
周揚青想不通：哪來時間約砲？　羅志祥認「關鍵3小時秘密」
媽獄中寫信求助！警溝中拉出方形水泥塊…鑿開見4歲女童屍
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

巴西股匯雙殺「央行急出手」！大盤下跌5.5%　貨幣貶值再觸歷史低點

宅經濟刷卡好康多！　在家追劇、吃外送美食最高可賺8%回饋

平均工資攸關退休金！　勞動部：防疫隔離、照顧假不可以列入計算

全球人壽前董座劉先覺人事案暫停！安泰銀總座懸缺　董座丁予康兼任

不敵疫情！富蘭克林凍結1200億基金　創印度基金史上最大規模紀錄

及時雨！助華航、長榮航空度難關　台銀各撥200億元專案貸款

放款與投資持續成長　3月M1B及M2年增率雙增

46萬人爭相申請勞保局補貼3萬！　逾30萬人下周一前都可領到錢

全球走入低利率時代　退休族靠3階段資產規劃養大荷包

避免ETF淨值變成0或負！　證交所將擬訂下市規範

周揚青爆「愷樂有男友」：她裝純情！　開嗆「當砲友的我就不留情面」

豬揚鬧翻！愷樂曾認「暗戀過羅志祥」　小豬形象跌谷底..網轟：退出節目！

羅志祥深夜認錯「一次又一次欺騙她」　周揚青分手驗性病「直接點名愷樂」！

禁止商業行為！Gogoro嚴抓騎到飽外送員 5/10起違規直接開罰「最高萬元的違約金」

安心亞切割羅志祥「曾經的緋聞是誤會」　「狼人殺女神」梁以辰尷尬：我也是個外人...

男大生機車違停「師暴怒膠帶纏車」　雙方互嗆飆罵...意外引校際爭戰！

DIY超人氣台灣小吃「鹹酥雞」　口感外酥內嫩搭九層塔絕配！

虞書欣模仿孔雪兒停不住 網友笑炸：太傳神！！

白熊薩摩耶初遇3個月小奶貓！　興奮幫舔毛：歡迎你來們家❤

《康熙》柏翰求婚10年女友成功！　錄下100次「妳願意嫁給我嗎」

巴西股匯雙殺「央行急出手」！大盤下跌5.5%　貨幣貶值再觸歷史低點

宅經濟刷卡好康多！　在家追劇、吃外送美食最高可賺8%回饋

平均工資攸關退休金！　勞動部：防疫隔離、照顧假不可以列入計算

全球人壽前董座劉先覺人事案暫停！安泰銀總座懸缺　董座丁予康兼任

不敵疫情！富蘭克林凍結1200億基金　創印度基金史上最大規模紀錄

及時雨！助華航、長榮航空度難關　台銀各撥200億元專案貸款

放款與投資持續成長　3月M1B及M2年增率雙增

46萬人爭相申請勞保局補貼3萬！　逾30萬人下周一前都可領到錢

全球走入低利率時代　退休族靠3階段資產規劃養大荷包

避免ETF淨值變成0或負！　證交所將擬訂下市規範

周揚青被酸巴不得羅志祥死！　霸氣曝「毀滅他真正理由」嗆爆：我心機又怎樣

Reebok《異形》聯名最終彈　戰鬥部隊經典重現細節

愷樂爸脫口「羅志祥去我家很多天」！　當面逼問：何時下聘？網翻9年前片段露餡

走進奇幻哈比村！宜蘭人氣粉紅城堡秘境　還有無邊際透明景觀台

日本爆賣1.1億條！DHC護唇膏變Hello Kitty、My Melody包裝超可愛

FILA最兇聯名企劃　攜手Ed Hardy如虎添「義」霸氣登場

明年暑假《蜘蛛人3》掰了　湯姆霍蘭德「2部片檔期洗牌」

荷甲宣布本季結束沒有冠軍和升降級　64年首次引發各球隊不滿

吉里巴斯在野黨「想與台灣復交」　蘇貞昌回應了！

凌晨「自撞橋頭」！愛車起火燒成廢鐵　苗栗22歲男受傷送醫

公車疑闖紅燈！女大生騎車遭撞飛 驚恐跌坐地...網怒：新莊299不意外

財經熱門新聞

46萬人爭相申請勞保局補貼3萬！　逾30萬人下周一前都可領到錢

勞工低利紓困貸款10萬該如何申請？　QA懶人包一次看

富蘭克林凍結1200億基金　創印度基金史上最大規模紀錄

低利率時代　退休族靠3招養大荷包

平均工資攸關退休金！　勞動部：防疫隔離、照顧假不可以列入計算

油價跌跌不休「中油計算油價公式要改嗎？」經濟部回應了

勞工紓困貸款10萬元最快下週一上路！3年利息最多只收1,288元

安泰銀總座懸缺　老董丁予康兼任

小老闆紓困貸款　3天1300多戶核保

第一金股利1.35元　優於去年

後疫情時代　全球經濟面臨「二高一低」現象

台銀各撥200億元　助華航、長榮度難關

健康事業虧多賺少　郭台銘拔權姊夫自己來

鴻海捐增10萬片醫療口罩　協助美國威州政府抗疫

更多熱門

相關新聞

無薪假大增3444人！總人數達1.8萬、804家　逾10年來新高

無薪假大增3444人！總人數達1.8萬、804家　逾10年來新高

勞動部今（24）日公布最新一期減班休息（俗稱無薪假）統計，本期實施事業單位來到804家，實施人數1萬8,265人，較上期公布新增216家，人數新增3,444人。勞動部表示，這期多數事業單位的實施人數在50人以下，實施期間多數未超過3個月，實施方式多為每月休5日至8日。

勞工低利紓困貸款10萬該如何申請？　QA懶人包一次看

勞工低利紓困貸款10萬該如何申請？　QA懶人包一次看

勞保局補貼3萬單日申請突破10萬件　開辦首周超過15萬人領到錢

勞保局補貼3萬單日申請突破10萬件　開辦首周超過15萬人領到錢

傳勞動部、農委會為漁民僵持！ 陳吉仲駁斥

傳勞動部、農委會為漁民僵持！ 陳吉仲駁斥

勞工紓困不排除漁民了！農委會：下週啟動

勞工紓困不排除漁民了！農委會：下週啟動

關鍵字：

防疫照顧假家長勞動部勞工

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

羅志祥Party Boys名單被扒！

金正恩驚傳已成植物人！手術失敗內幕曝

羅志祥Party Boy極樂趴「選妃玩法」曝光！

愷樂家中更衣室整排名牌包：老闆送我的

周揚青爆愷樂有男友　「當砲友的我就不留情面」

網假裝「明日花綺羅」上傳「羅志祥10mins臉紅片」

羅志祥私約24歲火辣女星「鹹濕對話全曝光」！

郭采潔捲入羅志祥情變　深夜求撤關鍵字

愷樂聽到「羅志祥戀愛」反應被挖！小S：妳在強顏歡笑

小豬性病案扯出2女星！她驚：邏輯怎麼了

快訊／周揚青直接點名愷樂！

如果跟張立東交往　Albee：樂意直接喇舌放閃！

周揚青發文砲轟羅志祥！Hebe說話了

周揚青氣罵羅志祥：活該！　首曝分手前一天狀況

台鐵車長二採　住院中

更多

最夯影音

更多
周揚青爆「愷樂有男友」：她裝純情！　開嗆「當砲友的我就不留情面」

周揚青爆「愷樂有男友」：她裝純情！　開嗆「當砲友的我就不留情面」
豬揚鬧翻！愷樂曾認「暗戀過羅志祥」　小豬形象跌谷底..網轟：退出節目！

豬揚鬧翻！愷樂曾認「暗戀過羅志祥」　小豬形象跌谷底..網轟：退出節目！

羅志祥深夜認錯「一次又一次欺騙她」　周揚青分手驗性病「直接點名愷樂」！

羅志祥深夜認錯「一次又一次欺騙她」　周揚青分手驗性病「直接點名愷樂」！

禁止商業行為！Gogoro嚴抓騎到飽外送員 5/10起違規直接開罰「最高萬元的違約金」

禁止商業行為！Gogoro嚴抓騎到飽外送員 5/10起違規直接開罰「最高萬元的違約金」

安心亞切割羅志祥「曾經的緋聞是誤會」　「狼人殺女神」梁以辰尷尬：我也是個外人...

安心亞切割羅志祥「曾經的緋聞是誤會」　「狼人殺女神」梁以辰尷尬：我也是個外人...

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面