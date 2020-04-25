平均工資攸關退休金！　勞動部：防疫隔離、照顧假不可以列入計算

▲勞動部指出，防疫隔離假不可以列入平均工資計算。（圖／記者李毓康攝）

記者余弦妙／台北報導

因應新冠肺炎疫情所衍生出的「防疫隔離假」、「防疫照顧假」等假別，勞動部特別提醒，勞工請「防疫隔離假」及「防疫照顧假」期間之工資及日數均不列入計算，並自109年1月15日生效。

勞動部解釋，政府因應新冠肺炎（COVID-19）疫情，預防群聚感染發生，陸續發布相關防疫措施，其中因應防疫需要所定之「防疫隔離假」及「防疫照顧假」，並未強制雇主應給付工資，惟平均工資計算影響到勞工的資遣費、退休金及職業災害補償。

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其中依《勞動基準法》第2條第4款規定，原則上是指計算事由發生之當日前6個月內工資總額之平均數，考量前開假別的情形下，工資可能有所減少，為保障勞工權益，爰釋示依《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》第3條規定請「防疫隔離假」及依嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心所為之應變措施，請「防疫照顧假」期間的工資及日數不列入平均工資計算。

舉例來說，勞工終止契約日為109年4月17日，其平均工資計算期間原本為108年10月17日至109年4月16日，但期間內該勞工曾經請過10日防疫照顧假，則該10日之工資及日數應予扣除，計算起始日應再往前推算至108年10月7日。勞雇雙方如仍有相關法令疑義，可就近向當地勞工行政主管機關【直轄市、縣（市）政府勞工局（處）或社會局（處）】洽詢。

「平均工資」等同計算一切權利的基礎，因此對勞資雙方而言可說具備了相當重要的角色，舉凡退休金、資遣費、職災補償中的工資終結補償、殘廢補償及死亡補償等，其計算基礎都在平均工資上，因此勞動部特別提醒，為保障自身勞動權益，防疫隔離假、防疫照顧假皆排除列入平均工資計算。