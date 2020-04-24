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南區技能競賽登場　女選手李妮羲日砌200塊磚拚金成全場嬌點

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▲勞動力發展署署長施貞仰（中）、雲嘉南分署長劉邦棟（右1）、高屏澎東分署長程泰運（右2）、職能組副組長黃俐文（左2）、雲嘉南分署秘書黃章等人巡場砌磚職類。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲砌磚女選手李妮羲，日砌200塊磚拚金，成全場嬌點。 （圖／記者林悅翻攝，下同）


記者林悅／台南報導

第50屆全國技能競賽南區賽，4月22日至25日在勞動部勞動力發展署雲嘉南分署等6場地登場，有51職類963選手競技，勞動部勞動力發展署署長施貞仰24日特地為選手加油打氣，其中砌磚女選手李妮羲，日砌200塊磚拚金，成全場嬌點。

▲勞動力發展署署長施貞仰（中）、雲嘉南分署長劉邦棟（右1）、高屏澎東分署長程泰運（右2）、職能組副組長黃俐文（左2）、雲嘉南分署秘書黃章等人巡場砌磚職類。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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▲勞動力發展署署長施貞仰（中）、雲嘉南分署長劉邦棟（右1）、高屏澎東分署長程泰運（右2）、職能組副組長黃俐文（左2）、雲嘉南分署秘書黃章等人巡場砌磚職類。

勞動力發展署署長施貞仰表示，行行出狀元，只要有興趣、肯學習，職業不分性別，無論男女生都能有專業出色的表現。雲嘉南分署長劉邦棟則說，這次砌磚、飛機修護、汽車板金等都有女生參賽，花藝、健康照顧、國服等則有男生挑戰，其中砌磚職類有別以往幾乎清一色男選手的現象，這次有14男、4女挑戰，顛覆傳統刻板印象。

砌磚女選手李妮羲，是雲嘉南分署培訓選手，今年17歲，目前就讀公東高工建築科2年級，李妮羲長相清秀且身材纖細，卻選擇粗曠的砌磚職類，她笑說爸爸是水電自營業者，媽媽是公務員，但自己不喜歡穩定，喜歡給自己挑戰，所以決定朝土木工程發展，未來想跟爸爸合作一起接案，也想親手蓋夢想中的房子給家人住。

李妮羲說，為達目標，平常每天都從早上8時苦練到晚上10時，每日練至少12小時，包括搬磚、方鏟拌泥、鑿磚、砌磚等，常常砌一道牆再拆牆，反覆不斷練習，每日砌約200塊磚，因為每塊磚重量約3公斤，常常都是練到手酸、手長繭，為了加強體能，每天還會跑步半小時鍛鍊，雖然很辛苦，但每次看到成品，就會覺得自己很棒、很有成就感。職訓師陳全協說，發給妮羲的題目，她都還會自己設計做練習，是非常認真的選手。

李妮羲說，女生從事這行，雖然體力較不及男生，但也有細心的優勢，她認為只要作品的水平、精度表現好，男女生都能贏得肯定；此外，雖然練習時常常全身髒兮兮，但假日外出時她會化淡妝、戴隱形眼鏡、穿裙子等，就跟一般小女生一樣，她笑說「從事這行也可以美美的」，期望在未來砌出自己的一片天。

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