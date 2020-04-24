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不敵疫情！富蘭克林凍結1200億基金　創印度基金史上最大規模紀錄

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▲新冠肺炎,新冠病毒,印度,孟買。（圖／路透社）

▲ 印度債券市場仍受到巨大壓力。（圖／路透社）

記者李瑞瑾／綜合報導

富蘭克林坦伯頓（Franklin Templeton）陷入流動性危機，迫使其關閉規模達41億美元（約新台幣1232億元）的印度債券基金，其中包含了6檔產品，外媒指出，這項意外的宣布，凸顯了新冠病毒大流行給全球經濟造成的嚴重破壞，信貸市場也將持續承受壓力。

據彭博報導，這公告是有史以來最大規模的印度基金被迫關閉，還引發人們對類似產品再次出現撤資潮的擔憂。消息傳出後，印度公司債券暴跌，而銀行和基金經理的拋售也加快了印度股市的跌勢。

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孟買KR Choksey Securities Pvt董事總經理Deven Choksey表示，投資人也開始擔心其他共同基金無法避免受到與富蘭克林坦伯頓的相同問題，他呼籲印度央行和其他監管機構推出進一步措施，以支持基金和金融市場。

對於富蘭克林坦伯頓來說，這一事件僅是冰山一角，該公司的旗艦全球債券基金今年遭受了一波客戶撤資潮。但這也表明，儘管央行做出了前所未有的努力來緩解流動性壓力，並端出紓困方案支撐被疫情打擊的公司，但全球信貸市場仍在繼續承受壓力。惠譽國際評級（Fitch Ratings）的數據顯示，上月至少有76檔、規模達400億美元（約新台幣1.2兆）的歐洲共同基金暫停贖回。

▲▼印度股市。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 消息導致印度股市下跌。（示意圖／達志影像／美聯社）

印度由於影子銀行危機和經濟增長長期不景氣，甚至在疫情爆發之前，債券市場就一直承受著壓力。富蘭克林坦伯頓是二十多年前在印度開展資產管理業務的首批全球金融公司之一，該公司對低評級公司債券進行了大量投資，而這些公司債券是受經濟衰退影響最大的公司。

富蘭克林坦伯頓將關閉富蘭克林印度低息基金、富蘭克林印度動態應計息基金、富蘭克林印度信用風險基金、富蘭克林印度短期收入基金、富蘭克林印度超短期債券基金，和富蘭克林印度收入機會基金等6檔基金。

資產經理人在其網站上的一份聲明中說，清算資金是「為所有投資者保留價值並實現有序，公平退出的唯一可行選擇」； 「由於Covid-19危機以及由此導致的印度經濟封鎖，債券市場某些部分的流動性急劇下降，並持續重挫。」

AMFI稱，截至3月31日，這6支基金不到印度共同基金行業總資產的1.4％。

不過，富蘭克林坦伯頓並不是唯一一家遭受資金外流打擊的投資公司，據AMFI數據顯示，超短期基金（投資3到6個月到期的基金）3月份淨遭提款約2900億盧比（約新台幣1142億元），上個月也流出了約2000億盧比（約新台幣788億元），而1月份則流入815億盧比（約新台幣321億元）。

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