記者質疑陽光可殺死病毒　川普：我是總統，你是假新聞

▲川普在簡報會上嗆《華郵》記者說：「我是總統，而你是假新聞。」(圖／路透社）

國際中心／綜合報導

美國總統川普周四(23日)出席新冠肺炎疫情的簡報會。會上有記者就美國「國土安全部」(DHS)官員提出的「新冠病毒暴露在高溫和潮濕環境中可能被抑制」的觀點表示懷疑，卻被川普「嗆」了回去。

美國「有線電視新聞網」(CNN)報導，當天的簡報會上，國土安全部「科學與技術局」高級官員布萊恩(Bill Bryan)說：「迄今為止，我們最引人注目的觀察結果是：無論是在(物體)表面或是在空氣中，太陽光似乎對殺死病毒有強大效果。我們在一定溫度和濕度下也看到類似效果。提高溫度和濕度、或兩者都增加，通常對病毒不利。」

布萊恩表示，溫度和濕度升高會導致病毒更快死亡。他說：「由於暴露在高溫和潮濕環境中，病毒死亡的速度要快得多。如果你加入陽光、加入紫外線，半衰期就會從6個小時降至2分鐘。」他還在會上說，消毒劑能在5分鐘內殺死冠狀病毒，異丙醇速度更快，30秒內就能搞定。

聽完布萊恩的相關介紹後，川普隨即當場提出他的「大絕」：建議嘗試用強光照射、或注射消毒劑的方法來治療新冠病毒感染者。

川普說：「 或許我們可以用強力紫外線或非常強的光線來照射身體，我想你說過，卻沒有被驗證過。但我想不妨試試。消毒劑在1分鐘內就把病毒滅了。那可不可以這樣：我們透過注射或者類似清洗的方法來做類似的事情……嘗試一下嘛 ，這可能會很有趣。」

輪到記者提問時，《華盛頓郵報》記者拉克(Philip Rucker)再度就國土安全部官員提到的「新冠病毒暴露於高溫和潮濕環境中可能被抑制」的觀點提出質疑。他說：「尊敬的總統先生，觀眾正在收看簡報會，他們想要獲得資訊和指導，想知道該怎麼做，而不是想聽練肖話。」

然而川普馬上嗆了囜去：「嗨，菲立普，我是總統，而你是假新聞。知道我會怎麼對你說嗎？我會很親切的對你說，我很瞭解你。我認識這個人(菲立普)，我看過他寫的東西。而他徹頭徹尾是個騙子。」

川普進一步說：「這只是一個來自傑出實驗室的建議，來自一個非常非常聰明、或許是很有才華的人的意見。他說的是陽光、高溫。這就是我所瞭解的全部。我來這裡是為了展表達我的想些，因為我們需要想辦法來克服這件事(疫情)。所以，就我所關心的事情而言，如果高溫是好的，如果陽光是好的，那就是一件很棒的事情。」

《國會山莊報》同時還注意到一個細節：簡報會上，川普曾就此事問了白宮「冠狀病毒應對工作組」協調員柏克絲(Deborah Birx)的意見，不過柏克絲表示，她不清楚陽光是不是對抗病毒的有效方法。影片請看這裡