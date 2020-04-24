放款與投資持續成長　3月M1B及M2年增率雙增

▲ 央行指出，台灣資金動能無虞。（圖／路透）

記者李瑞瑾／台北報導

央行今（24）日公布109年3月金融情況，3月日平均貨幣總計數M1B、M2月增率分別為0.40%及0.31%，均較上月為低。

M1B及M2年增率分別上升為7.02%及4.42%，雖3月有受到外資淨匯出擴大影響，但在放款與投資成長增加仍帶動M1B及M2年增率上升。累計今年1至3月M1B及M2平均年增率分別為7.21%及4.45%。

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3月M2年增較2月增加，主要是因為放款和投資，對民間部門的債權增加所致，除了對民營企業的放款與增加之外，對於個人的放款也增加。至於M1B年增率增加，央行官員指出，證券劃撥存款納入M1B計算，如證券市場交易活絡，證券劃撥存款餘額也會比較多。

證券劃撥帳戶餘額續創新高，央行官員指出，隨著經濟體規模逐漸龐大，股市、經濟活動都會自然增加；而3月全球股市波動大，成交量也大，3月股票日平均成交量1678億元，是2009年5月（1922億元）、11年以來新高。

央行官員表示，台灣經濟基本面相較其他國家相對穩定，放款和投資都有增加，代表國內的金融情況仍表現不錯。

另外，3月金融機構淨超額準備達到1084億元，是2009年5月（1473億元）以來相對高點。央行官員解釋，因疫情導致全球股市波動大，尤其美股有大幅變動，加上有些國際機構預測的其他國家情況都不好，因此讓金融機構想要保有較高的超額流動性，以因應突發狀況。