避免ETF淨值變成0或負！　證交所將擬訂下市規範

▲ 台灣證券交易所。（圖／記者李瑞瑾攝）

記者李瑞瑾／台北報導

近期全球金融市場受新冠肺炎疫情變化而波動加劇，金融資產資格皆受到相當程度衝擊，為避免ETF等產品發生單位淨值出現0或負數的情況，證交所將設立強制規定，觸及門檻的產品將會停止買賣與終止上市。

證交所指出，指數股票型基金(ETF)淨資產價值繫於其追蹤指數之表現，及發行人複製指數表現之能力，當指數成分之價格波動劇烈時，各類型ETF之淨資產價值亦深受影響，部份ETF之淨值甚而大幅下跌。

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證交所指出，為保護公益及維持市場之交易穩定機制，證交所刻研議修正相關規範，就ETF等相關商品，如發生單位淨資產價值(NAV)達到零或為負數者，考量該等基金規模或有無法繼續經營之情事，規劃於單位NAV達到前揭標準時，即予停止買賣與終止上市。

證交所表示，為使投資人瞭解相關風險，已洽請ETF之發行人提醒投資人，如其經理之期貨型ETF於最近三十個營業日之基金平均單位淨資產價值較其最初單位淨資產價值累積跌幅達85%時，應於其官網揭示該檔ETF最初單位淨資產價值、最近30個營業日之基金平均單位淨資產價值及累積跌幅等資訊，以利投資人了解基金操作現況。

另證交所指出，上述法規修正案將於證交所董事會通過，並報經主管機關核准後實施。