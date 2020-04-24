生技中心秀研發實力　發表13項創新藥技術成果





▲生技中心執行長吳忠勳。（圖／生技中心提供）

記者姚惠茹／台北報導

財團法人生物技術開發中心今（24）日舉辦「109年度創新藥物技術招商說明會」，發表13項最新的藥品與技術成果，主題包含抗體藥品、小分子抗癌新藥、植物新藥等，並推廣生技中心技術、智財鑑價服務及可技轉專利，吸引近百位產業專家與生技廠商共襄盛舉。

生技中心因應疫情遵守社交距離規範，發表會現場僅開放30位廠商代表參加，而採以同步直播方式讓有興趣的產學研代表可於線上遠距參與，會後並安排多場實體及視訊的一對一洽商媒合會，為生技中心科技專案研發成果促成更多產業合作開發與技術移轉商機。

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生技中心執行長吳忠勳表示，近年生技中心投入新藥研發、積極推動成果授權，累積有15項新藥成功技轉產業成果豐碩，其中11項通過IND進入臨床階段，為國內生醫產業挹注許多具市場潛力的產品線，包含2項疫苗、4項小分子藥、3項抗體藥品及6項植物藥。

▲生技中心招商說明會直播技術發表。（圖／生技中心提供）

生技中心研發副執行長紀威光表示，今年技術招商說明會展現生技中心近期多項重點研發成果，包含小分子抗癌新藥「專一FLT3抑制劑精準藥物」治療急性骨髓白血病、「AXL激酶抑制劑」治療肺癌、「Hedgehog抑制劑」治療皮膚癌。

紀威光指出，小分子抗癌藥都具有新穎化學結構及完整專利布局，功效均在動物模型實驗中得到充分驗證，並與現有藥物作競爭比較分析，有藥效與給藥途徑，安全性與降低副作用，解決抗藥性與防止癌細胞轉移等找出臨床使用利基，再搭配藥物製程的開發，利於產業接手並快速進入臨床。

紀威光說明，大分子藥物今年推出市面上熱度高的抗體藥物複合體(Antibody Drug Conjugate，ADC)藥品，以生技中心獨有三甘露醣(tri-mannosyl)抗體藥物鏈結技術，可以專一性攜帶二種 payloads毒殺腫瘤細胞，運用平台開發anti-MSLN ADC藥品，對於胰臟癌、卵巢癌都在動物模式驗證其效用。

紀威光補充，三甘露醣(tri-mannosyl)抗體藥物鏈結技術，其可定點且專一性地鍵結，合成單配體或者雙配體形式之抗體藥物複合體，可有效解決目前ADC產品在臨床應用上所面臨到的高毒性及抗藥性問題，更能提高產品治療廣用性及病患治癒率，而且該平台因定點鍵結特性在藥物製程具有優勢，是產業有意發展ADC藥品的最佳選擇與利器。

生技中心強調，這次展出的成果有許多突破及創新，13項藥品與技術除7項以口頭報告發表外，另6項則以海報展出對參與廠商互動說明，並堅定每年舉辦成果招商會向產業推出亮眼產品，期待生醫各界的合作與持續不斷的開發新技術與藥品，展現台灣醫藥研發的創新實力。