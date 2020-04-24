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全球走入低利率時代　退休族靠3階段資產規劃養大荷包

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▲▼投資理財。（圖／翻攝自Pixabay）

▲疫情衝擊全球金融市場，中信銀行提出3階段資產調整建議，趁機檢視自身理財退休計畫。（示意圖／翻攝自Pixabay）

記者紀佳妘／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊，今年全球金融市場動盪，美國聯準會（Fed）連續2次緊急降息，基準利率下調至0%至0.25%區間，其他國家紛紛跟進，退休族關注該如何調整投資部位，中信銀行提出3階段資產調整建議，檢視自身理財退休計畫。

根據中信銀行「中國信託家庭理財暨樂活享退指數大調查」顯示，國人理財規劃前2大工具為保險及儲蓄，低利環境對重視現金流的準退休族與已退休族產生衝擊，雖然保險與儲蓄在退休理財配置扮演必要的現金流，建議民眾趁機評估退休規畫配置是否合宜。

請繼續往下閱讀...

中信銀行個人金融副執行長楊淑惠提出3階段資產調整建議，第1階段理財商品汰弱留強；第2階段建構適度防禦水位，全球主要國家利率已趨近於零，公債殖利率持續走低，利率相關資產如公用事業等高股利產業及具穩定收益的投資級債吸引力增加；第3階段待股市回穩，挑選趨勢動能強勁的科技、健護產業類股。

在非經濟因素衝擊下，個人資產配置難免受到波及，但這也是重新檢視投資策略的好時機，若以退休準備目標為例，中信銀行建議，除了考慮短期疫情變化，還須考慮年齡、法規、稅務等中長期變化，建議諮詢專業的退休理財規劃顧問（RFA）及其他機構如會計師或律師等專業人士量身訂做解決方案。

因應今年初以來，金融市場失序，各國央行紛紛降息救市，讓低利率環境更趨低利，中信銀行建議，民眾趁此機會，以投資工具市場抗壓性、目前理財資產損傷狀況、目標缺口影響、是否調整非預期工具、思考定期定額投入策略調整等5大面向，自我檢查退休理財計畫。

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