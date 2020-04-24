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她拿斧頭斬斷老公頭顱裝麻布袋　切下生殖器官餵狗吃

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▲命案，他殺，殺人，調查，屍體，血腥。（圖／CFP，示意圖，與本文當事人無關）

▲妻子瑪麗亞將丈夫掐死，砍下頭顱裝進麻布袋。（圖／CFP，示意圖，與本文當事人無關）

實習記者施怡妏／綜合報導

烏克蘭西北部奧巴里夫村（Obariv）在2019年9月驚傳一宗命案，妻子瑪麗亞（Maria）多年來遭受49歲丈夫歐雷克桑多（Oleksandr）家暴，趁著清晨丈夫熟睡時，徒手掐死對方，並且用斧頭將頭顱斬斷，還把生殖器官切下拿去餵狗吃。目前瑪麗亞被判謀殺罪，面臨15年徒刑，整起事件還在調查當中。

根據《每日郵報》報導，48歲的瑪麗亞長期遭受丈夫凌虐，於是計畫將丈夫殺害，「唯有這樣做，才能結束我的惡夢。」歐雷克桑多去年8月23日結束夜班之後，回到家便倒頭就睡，妻子在清晨趁著他熟睡時下毒手。瑪麗亞在床上用雙手將丈夫活生生掐死，還用斧頭斬斷頭顱裝進麻布袋裡，再到廚房拿菜刀將丈夫的生殖器官切下，拿去餵家中的寵物狗吃。警方表示，瑪麗亞試圖「分屍」，但最後失敗了。

瑪麗亞雙手沾滿鮮血從家中跑出，被隔壁鄰居奧帕納蘇克（Nadezhda Opanasiuk）撞見。瑪麗亞對鄰居說，「我有麻煩了，我把我老公殺死了。」鄰居起初不相信她說的話，以為她們只是一般的夫妻吵架，所以才會打了老公，便詢問她，「我進去看要不要幫忙叫救護車」。當鄰居走進家中，發現被分屍的歐雷克桑多，床單上還沾滿著血跡，於是立刻報案。

瑪麗亞殺害丈夫後並沒有逃跑，並向警方承認是她做的，也將過程詳細的告訴警方。警方表示，「嫌疑人在現場已經全部招認，目前被控謀殺罪並拘留。」瑪麗亞告訴警方，「長期以來一直受到丈夫感情、身體上的虐待，不這樣做沒辦法結束我的痛苦。」

鄰居表示，「實際上，經常看到歐雷克桑多拿著斧頭追趕瑪麗亞，並且對她毆打」，但是瑪麗亞從來沒有開口提過這件事情。瑪麗亞的兒子維克多·費西亞諾夫（Viktor Fesianov）表示，沒辦法原諒母親的作為，「我知道她是我的母親。 但我不想再見到她」。

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