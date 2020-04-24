紓困超高速！小規模營業人50萬低利貸款　3天已挺1300個小老闆

▲夜市攤販示意圖。（圖／記者張菱育攝）

記者吳靜君／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情又快又急，小攤商、小店家的生意大受打擊，政府的小規模營業人紓困貸款周一（20）日開辦上線，短短三天內核保的戶數就達到了1300多戶，核准金額大約6億元，甚至1天增加900多戶，總共金額4.3億元，政務委員龔明鑫表示，顯示審核的速度加快中。

行政院今日舉行「1988疑難雜症解決」記者會，龔明鑫公布銀行辦理小規模營業人紓困貸款的情形。而政府挺小規模營業人，是由央行的2000億元紓困金額當中，其中的1000億元支應，每戶皆由信保基金十足擔保，最多可申貸50萬元、利率1%，一年的利息大約就是5000元，最快3天就可以核貸。

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根據信保基金統計從開辦的20日到昨（23）日正好滿三天，政府挺小規模營業人，3天就已經核保了1322戶、核貸金額就已經達到了6.1億元；而昨（23）日新增的核保戶數就已經達到914戶，金額已經達到4.3億元，也就是說，政府已經力挺了1300多戶小頭家、小老闆。

不過，外界反映，有不少的小老闆、小頭家到銀行申請紓困，卻發現還款的條件不同？龔明鑫表示，央行給各銀行的融通利率已經下降到0.1%，讓銀行辦理小規模營業人的成本可以大為降低，依據政府規劃，低利的貸款就是一年期的貸款，但是各銀行端也可以視自己情況，給予各客戶不同的貸款條件、形式，有些銀行願意低利貸款到2年，也可以，這是相當具有彈性的。