病逝前只看過「兒子照片」！確診孕婦一句「很快就可以回家」...產後6天離世

Fozia Hanif passed away in Birmingham Heartlands Hospital days after she gave birth through CS.#legitdiasporanews #diasporanewshttps://t.co/Kkqo3VgREo — Legit.ng (@legitngnews) April 24, 2020

記者黃心瑀／綜合報導

英國29歲的媽媽佛西亞（Fozia Hanif）是一名孕婦，卻在先前遭到確診新冠肺炎，儘管如此她仍生下兒子艾陽（Ayaan），但隨後馬上被送入加護病房裡治療，6天之後她在僅看過「兒子照片」的情況下，不幸離世，讓家人們都感到相當痛心。

根據《太陽報》報導，佛西亞3月曾經出現發燒的情況，4月在接受定期產檢時順道接受了新冠肺炎的篩檢，卻意外地被測出為陽性，儘管如此，在醫院觀察2天後，她因為體溫未達標準而被建議先回家隔離；不過就在4天後，她的呼吸出現困難、病情惡化，又再度回到醫院，而這次她在療程中被戴上了呼吸器。

佛西亞在4月8日時被確診罹患新冠肺炎，接受治療的過程中，她同時也產下了兒子艾陽，不過就在她成為一名母親的6天後，因為病情加重而死亡，死前她只透過照片看過兒子一面，甚至連擁抱也沒做到，讓家人很是傷心。

佛西亞的老公瓦吉德（Wajid Ali）說，兩人在2019年時曾經失去過一名女兒，現在老婆可以跟女兒相聚了；就在佛西亞生產完後，護士將小孩的照片轉交給他們，佛西亞當時很開心更一直說「這是我們的孩子」、「我們很快就可以回家了」，卻沒想到這是最後一次聽到她講話。

佛西亞的爸爸那比爾（Nabil Hanif）則表示，當家人們走進加護病房時，看著女兒呼吸器被關上，是一種痛苦的經歷，而且當時女兒已經呈現昏迷的狀態了，連說再見也很難。報導中指出，艾陽出生後也接受了篩檢，結果幸運的是陰性，但仍留在醫院接受觀察。