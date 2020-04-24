糗！安倍砸466億發布口罩竟出現「髒汙、黴菌附著」　日本下令回收　

▲日本首相安倍晉三。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

日本政府為因應新冠肺炎疫情，發放每戶2片布口罩，但如今卻傳出，日本政府所發放的布口罩存在髒污問題，出現許多不良品。為此，厚生勞動省與兩間口罩業者決定，將全面回收尚未發放的口罩進行品質複檢。此外，厚生勞動省也表示，該計畫目前雖然暫停，但等到口罩複檢完成後，仍會持續發放剩餘口罩。

根據日媒報導，日本政府有鑑於疫情持續升溫，因此決定發放每戶2片布口罩，當時官房長官菅義偉也曾強調，「如果口罩能夠重複清洗使用超過20遍，那就能減少20億片拋棄式口罩的消耗。」然而該項政策在3月正式上路後，已經先以老年人照護設施、高國中小學童以及孕婦為優先對象發放布口罩，並在4月17日起發放給全國人民（每戶2片）。

▲日本首相安倍晉三與財務相麻生太郎。（圖／路透）



如今布口罩都還沒發放完畢卻傳出，政府3月發給孕婦團體的口罩中出現數千片的不良品，口罩上有明顯髒汙，此外，相關人員也在要發放給全國人民的口罩中也發現黴菌附著。經調查後發現，目前出現不良的布口罩全是國外進口的產品，日本政府原本打算在5月中以前完成所有的口罩發放，沒想到卻突然出現問題，讓該政策緊急喊卡，日本政府更下令將尚未發放的口罩回收，並交由業者興和與伊藤忠商事進行產品質量複檢。

據了解，安倍政府在這項「布口罩」防疫政策上就編列了466億日幣（約為新台幣128億）的預算，許多人痛批政府根本是在浪費錢。社民黨黨主席福島瑞穗說，政府要是有466億，還不如拿來幫助貧困民眾的生活、支援遊民，更有意義。

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