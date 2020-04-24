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向醫護人員致謝　冰島波音767飛行路線藏「愛心」

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實習記者曾筠淇／綜合報導

新冠肺炎疫情嚴重，醫療資源如有短缺，就會需要透過飛機來協助運送、救援。冰島航空公司（Icelandair）的波音767從中國大陸載了醫療用品到冰島，特別的是，這架飛機並不是依照原本的路線飛行，而是刻意繞了一個「愛心」形狀，才飛回凱夫拉維克國際機場（Keflavík International Airport），用他們的方式表達對醫護人員的謝意。

綜合外媒報導，冰島航空公司波音767在日前，從中國起飛了3架飛機，一共運送了約50公噸的醫療用品，其中包含了口罩、防護服等，為的就是把這些資源提供給正在救治新冠肺炎患者的醫護人員們。

▲冰島航空的飛機路線竟偷藏「愛心」。（圖／翻攝自Twitter／@flightradar24）

▲冰島航空的飛機路線竟偷藏「愛心」。（圖／翻攝自Twitter／@flightradar24

冰島航空的發言人ÁsdísÝrPétursdóttir表示，為了向冰島的醫護人員致敬，並表達謝意，因此從中國出發的最後一架飛機並不是飛行原本的路線，而是刻意繞了一個「愛心」形狀，才繼續飛往凱夫拉維克國際機場。

雖然有網友認為，這樣的方式將導致飛行時間拉長，不但浪費時間，還對醫護人員毫無幫助；但也有不少網友留言回應，「實在好可愛」，並感到十分溫暖、有心。航空公司的舉動出現兩極化的正反意見，意外在網路上引發熱議。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

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