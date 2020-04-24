1988專線紓困奏效　曾文生：戶外婚禮業者已申貸成功

▲經濟部次長曾文生表示，艱困企業的薪資及營運資金補貼首波將有6億元現金撥款。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，政府力推1988專線紓困，經濟部政務次長曾文生今（24）日表示，經濟部補助受疫情衝擊的製造業及內需型服務業，近期接獲米其林餐飲名店、戶外婚禮等創意生活產業申請，政府除了薪資補貼、營運資金補貼，並提供貸款跟貸款利息補貼，協助產業渡過這「疫」關。

行政院針對紓困追加預算，針對企業融資貸款協助方案，經濟部規劃包含舊有貸款展延、營運資金貸款及振興資金貸款三類，並加碼2,000億元協助中大型融資，以協助企業度過難關。

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舉例來說，台中有某家結合婚禮與遊憩園區的業者，受到疫情衝擊婚宴營收下滑七成，每月約虧損200萬元，業者苦不堪言向政府求助。曾文生指出，經過1988專線協助，目前業者已取得員工薪資補貼約180萬元，一次性營運補貼約43萬元，補貼資金今天入帳，讓業者能喘口氣繼續打拚。

▲經濟部針對受疫情衝擊的艱困企業薪資及營運資金補貼一覽表。（表／經濟部提供）

針對受到疫情衝擊的企業，政府已先啟動融資協助，幫企業度過資金難關，曾文生指出，截至目前為止製造業已有47家企業獲得協助，受惠員工人數達4494人次，核貸金額達1.09億元；服務業已有16家獲得紓困協助，受惠員工達2207人次，核貸金額達5200萬元。

曾文生指出，經濟部已於3月中旬陸續召開11場次產業關懷座談會，瞭解產業受疫情影響程度，據以規劃相關紓困方案，在原有的特別預算 204.91 億元之外，第二階段再追加 774.24 億元預算，整體紓困振興預算規模已逼近千億元，以因應疫情紓困。