公益彩券經銷商也可申請紓困！財政部擬最高補助3萬元　彌補業績掉2成　

▲公益彩券行。（圖／記者李毓康攝）

記者吳靜君／台北報導

因為疫情影響，彩券行也是重災區，3、4月業績大減兩成，行政院政務委員龔明鑫今（24）日表示，根據財政部的統計，在街角的公益彩券業也深受新冠肺炎（COVID-19）衝擊，根據估算3、4月的業績掉了兩成，所以政府也決議也針對公益彩券經銷商提供補助。

行政院舉行「1988疑難雜症解決」記者會，並公布公益彩券經銷商的補助方案根據財政部的規劃，將補貼因疫情影響減少的佣金收入，條件為「實際從事彩券銷售」，收入減少15%以上，電腦型的經銷商最高補助3萬元、立即型（刮刮樂）的經銷商最高9000元。

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財政部次長阮清華表示，疫情期間公益彩券，3月1日到4月19日公益彩券的業績大概下滑了19%，減少蠻多的，預估5月會減少更多，所以財政部也編列5億元的預算來協助公益彩券度過難關，比照其他的業者核發。

阮清華表示，有兩點條件必須滿足，就是必須3月1日之前就取得經銷商執照，其次是去年9月到今年5月確實有批購、銷售彩券。

而補貼的情況則分為電腦型經銷商，以及立即型的經銷商，其一是電腦型的經銷商如佣金收入少30%以上，每月補貼1萬元，爾後依照衰退幅度補貼減少；如果超15%到18%則補貼5000元。

如果是立即型的經銷商，如果佣金收入衰退30%以上，則每月補貼3000元，後續依照每月衰退幅度遞減；另外15%到18%，則每個月可以補助1500元。阮清華表示，對公益彩券業者的補貼是補差額，而非讓公益彩券業者因此增加收入，以紓困為主要的目的。