棄台與中國建交！吉里巴斯執政黨選舉大敗　在野黨承諾「與台灣復交」

▲吉里巴斯總統馬茂（Taneti Maamau）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

太平洋島國吉里巴斯（Kiribas）2019年和台灣斷交，隨後火速與中國建交，總統馬茂今年更重申「一個中國」原則，並稱讚中國在抗擊新冠肺炎疫情方面取得突出成績。不過，此政策卻讓馬茂領導的執政黨在國會選舉踢到鐵板，慘丟9個席次，喪失過半優勢；而2個在野黨則表示，可能會回頭與台灣建交。

根據《衛報》報導，馬茂（Taneti Maamau）的政黨在國會第2輪投票中，僅取得22席，比前次的31席還少了9席。其餘23席則分屬2個在野黨，其中一個政黨承諾與台灣重新建交，另一個政黨則是從執政黨出走的新政黨，該黨立場就是反對與台灣斷交。

新政黨的黨魁裴班努（Banuera Berina）預計會對中國注入的投資，採取較懷疑的態度，尤其在貸款方面會較為強硬。外媒也推測，裴班努會在今年6月與馬茂競爭總統大位。

吉里巴斯在2019年9月20日與台灣斷交，結果馬茂就被在野黨提出不信任案，而且執政政府飽受國會批判，司法部長特維（Natan Teewe）也決定請辭，政府先前所提出的2020年財政預算案，在也被國會給否決。

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