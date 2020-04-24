　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

WTO警告：各國長期禁止防疫物資出口　將徹底改變全球供應鏈

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲各國長期自保，禁止出口行為，將改變全球供應鏈。（資料圖／路透）

▲各國的長期自保行為，禁止出口將徹底改變全球供應鏈。（資料圖／路透）

實習記者周茹焮／綜合報導

世界貿易組織（WTO）指出，自新冠病毒爆發後，目前已有80個國家及關稅領域實施禁止或限制出口口罩、防護裝備、手套等物品，以緩解國內物資短缺。WTO還警告，長期的禁止或限制出口，將造成巨大的影響，各國若持續性採取量化寬鬆，未來會徹底改變全球的供應鏈，可能伴隨而來的將是額外關稅及非關稅等負擔。

WTO指出，這些國家分別有72個是WTO會員國，有8個是非WTO會員國，僅有13個會員國向WTO通報，而這樣的限制出口防疫物資的作為，會使短缺的問題持續延燒，對全球貿易與公眾福利造成潛在性的風險。

WTO表示，「我們認為（各國）採取限制出口的措施是可以理解的，但這有可能使依賴進口的國家，得不到足夠的醫療資源，造成供應衝擊，同時還乾擾已建立的醫療供應鏈，危及儲備物資的供應風險。」並且還擔心限制措施，促使其他國家效仿，進一步的減少供應來源。

WTO警告，長期的禁止或限制出口，將造成巨大的影響，各國若持續性採取量化寬鬆，未來會徹底改變全球的供應鏈，可能伴隨而來的將是額外關稅及非關稅等負擔。

此外，限制措施所帶來的政治影響，可能會削弱全球對抗新冠病毒的反應，增加再次爆發疫情的風險，並延誤急需物資運送的地區。儘管如此，WTO雖禁止各國設限或下出口禁令，但也有例外情況，允許一些暫時性的限制出口。

ET快訊
快訊／Gogoro改「騎到飽規則」釋善意！商用連續2月160
和確診官兵「同時上健身房」！高雄車長發燒二採住院　台鐵急找4
周揚青閨蜜掀「9年心酸內幕」　氣炸轟羅志祥：低俗噁心！
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

WTO警告：各國長期禁止防疫物資出口　將徹底改變全球供應鏈

紅色公車裝喇叭　布魯塞爾到府放送親友「暖心留言」

疫情將進入第2階段　比爾蓋茲：兩個月內回歸「半正常」　

快訊／譚德塞、馬克宏領銜！WHO發起「全球合作計劃」　加速疫苗研發

記者質疑陽光可殺死病毒　川普：我是總統，你是假新聞

【黃寶慧】慧眼看天下／全球掀向陸索賠潮　嚴震生：北京沒隱匿　台灣就是最好的證明

佛奇稱美國需大幅提升檢測能方　川普：練肖話！

她拿斧頭斬斷老公頭顱裝麻布袋　切下生殖器官餵狗吃

糗！安倍砸466億發布口罩竟出現「髒汙、黴菌附著」　日本下令回收　

高爾夫球場頭部遭擊！開刀竟取出「步槍彈頭」…1.7km外是軍隊射擊場

猜得到嗎？老婆買飲料忘記帶手機 「街頭比手畫腳」他傻眼：我看嘸啊

豬揚鬧翻！愷樂曾認「暗戀過羅志祥」　小豬形象跌谷底..網轟：退出節目！

周揚青認分手羅志祥！　 曝原因「小豬每到一個城市就約新妹」

遭控「出軌＋愛做多人運動」　 羅志祥Tag周揚青回應了！

大廚教你自製蛤蠣蒜頭雞湯 暖心暖胃還可以增加免疫力

臨時會取消...200多天不用報告 韓國瑜：我有準備但尊重議會！

Makiyo嘆羅志祥「根本浪費女生時間」　把他當透明人：誰會喜歡死台客

禁止商業行為！Gogoro嚴抓騎到飽外送員 5/10起違規直接開罰「最高萬元的違約金」

公車疑闖紅燈！女大生騎車遭撞飛 驚恐跌坐地...網怒：新莊299不意外

騎單車上學「小樹林迷航1小時」 小六生顫抖：有人形阿姨叫住我

WTO警告：各國長期禁止防疫物資出口　將徹底改變全球供應鏈

紅色公車裝喇叭　布魯塞爾到府放送親友「暖心留言」

疫情將進入第2階段　比爾蓋茲：兩個月內回歸「半正常」　

快訊／譚德塞、馬克宏領銜！WHO發起「全球合作計劃」　加速疫苗研發

記者質疑陽光可殺死病毒　川普：我是總統，你是假新聞

【黃寶慧】慧眼看天下／全球掀向陸索賠潮　嚴震生：北京沒隱匿　台灣就是最好的證明

佛奇稱美國需大幅提升檢測能方　川普：練肖話！

她拿斧頭斬斷老公頭顱裝麻布袋　切下生殖器官餵狗吃

糗！安倍砸466億發布口罩竟出現「髒汙、黴菌附著」　日本下令回收　

高爾夫球場頭部遭擊！開刀竟取出「步槍彈頭」…1.7km外是軍隊射擊場

周揚青閨蜜愷愷被批「私生活不單純」　氣炸反嗆：證據在哪？

德國衛生部長感謝台灣　致陳時中親筆簽名信...全文翻譯曝光

活久見！蕭敬騰世紀合體林俊傑　助攻《歌手》力擒第三名

快訊／Gogoro改「騎到飽規則」釋善意！商用連續2月1600KM↑才抓

WTO警告：各國長期禁止防疫物資出口　將徹底改變全球供應鏈

中職／樂天桃猿7連勝破聯盟紀錄　曾豪駒：只是暫時領先

陳道輝一肩扛責？　張雅琴揪「關鍵疑點」開砲：我不接受！

奈良美智預告來台辦大展 轉發蔡英文推特「請繼續在工作崗位努力」

中職／7轟專打統一獅　朱育賢：希望更穩定成熟

紅色公車裝喇叭　布魯塞爾到府放送親友「暖心留言」

國際熱門新聞

伴娘吃掉閨蜜老公　9分鐘O片外流

他揪女友喝酒「肚餓竟當場宰殺」　剁下大腿放平底鍋煎

美增2.7億美元援助金　一毛不給WHO

WHO資料外洩！中國「瑞德西韋試驗」失敗　吉利德反駁

即／「譚德塞下台」全球連署破100萬

男死大逆轉　竟是妻澆熱水活活燙死

各國向中國提告　索賠金額恐達600兆

金正恩「死亡預案」流出：特工朝鮮待命

處理案件屍傳人　日本73警察確診

Gap現金燒完　停交每月34億元店租

韓媒：美國捕捉到金正恩走路身影

日警處理15橫死遺體染疫　73人確診

「高白甜」正妹女房仲　神秘失蹤

金正恩病危「李雪主人妻遭遇曝光」

更多熱門

相關新聞

染疫住院99天皮膚變黑！醫悲慘病況曝

染疫住院99天皮膚變黑！醫悲慘病況曝

武漢2名醫師易凡、胡衛鋒為確診新冠肺炎重症患者，經2個月的治療被救回一命，未料他們全身多器官受損，過程中使用抗生素，導致「皮膚發黑」，看起來變了一個人，震驚社會！如今泌尿外科副主任胡衛鋒雖然脫離呼吸器，臥床99天，身體仍虛弱，且開始出現腦出血狀況，情況危急。

歐陽靖曝日本疫情慘況　回台待產1個月吐心聲

歐陽靖曝日本疫情慘況　回台待產1個月吐心聲

佛奇籲提升檢測力 川普：練肖話

佛奇籲提升檢測力 川普：練肖話

忍！小池要求民眾3天只去1次超市

忍！小池要求民眾3天只去1次超市

治癒率近8成　南韓驚傳3例二度復陽

治癒率近8成　南韓驚傳3例二度復陽

關鍵字：

WTO限制出口新冠病毒

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／周揚青直接點名愷樂！

羅志祥、愷樂「雙人交疊運動」20秒影片曝光！

羅志祥私約24歲火辣女星「鹹濕對話全曝光」！

周揚青爆愷樂有男友　「當砲友的我就不留情面」

周揚青爆「手裡還有毀滅性證據」！羅志祥私下道歉央求

愷樂家中更衣室整排名牌包：老闆送我的

羅志祥Party Boy極樂趴「選妃玩法」曝光！

羅志祥深夜認錯：我向不尊重過的所有女性道歉

饒舌歌手驚爆「周揚青也約砲」

明日花綺羅突上傳「羅志祥10mins臉紅片」

愷樂聽到「羅志祥戀愛」反應被挖！小S：妳在強顏歡笑

羅志祥隔離中爆醜聞　34分鐘急上線14次

被羅志祥私約「3大胸妹身分曝光」！

周揚青給羅志祥致命一擊！關鍵時間點曝光

周揚青老爸是百億國企老總…軍方背景被起底

更多

最夯影音

更多
猜得到嗎？老婆買飲料忘記帶手機 「街頭比手畫腳」他傻眼：我看嘸啊

猜得到嗎？老婆買飲料忘記帶手機 「街頭比手畫腳」他傻眼：我看嘸啊
豬揚鬧翻！愷樂曾認「暗戀過羅志祥」　小豬形象跌谷底..網轟：退出節目！

豬揚鬧翻！愷樂曾認「暗戀過羅志祥」　小豬形象跌谷底..網轟：退出節目！

周揚青認分手羅志祥！　 曝原因「小豬每到一個城市就約新妹」

周揚青認分手羅志祥！　 曝原因「小豬每到一個城市就約新妹」

遭控「出軌＋愛做多人運動」　 羅志祥Tag周揚青回應了！

遭控「出軌＋愛做多人運動」　 羅志祥Tag周揚青回應了！

大廚教你自製蛤蠣蒜頭雞湯 暖心暖胃還可以增加免疫力

大廚教你自製蛤蠣蒜頭雞湯 暖心暖胃還可以增加免疫力

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面