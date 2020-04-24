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台股量縮震盪　收盤小跌19點收10347點

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▲▼台股。（圖／記者湯興漢攝）

▲ 台股。（資料照／記者湯興漢攝）

記者李瑞瑾／台北報導

台股今（24）日量縮震盪，早盤最多僅下跌33點，隨後則都於平盤徘徊，終場收在10347點、下跌19點或0.18%，成交量1253.43億元。

電子三雄，台積電（2330）收294元、下跌0.51%；鴻海（2317）收在73.8元、下跌0.27%；股王大立光（3008）收在平盤3740元。

請繼續往下閱讀...

各大類股漲跌互見，食品、觀光跌逾1%，造紙、航運類股也賣壓較重；化學、電器電纜、光電、網路通訊類股收高，資訊服務類股相對強勢，漲幅超過1.6%。

台股今天在平盤附近震盪，國泰證期顧問處分析師簡伯儀協理指出，全球指數大幅上漲之後，明顯出現漲多、追價乏力的狀況，台股今天維持量縮整理盤勢，不過指數沒有明顯回檔；另外他也表示，今天來看沒有其他產業面的亮點，盤面上表現較好的題材仍與疫情相關，包含疫苗、快篩試劑、口罩相關個股。

投資人在操作上，簡伯儀認為，現階段可以聚焦在疫情相關概念股，或是其他受惠疫情的遊戲、健身器材，這些是逆勢受疫情激勵的題材。另外，4月已到中下旬，接下來也會公布企業4月份的營收財報，投資人可以事先卡位布局4月營收表現好的個股；而中長線布局則仍可找尋5G題材，趁低布局。

針對下周盤勢觀察，簡伯儀指出，接下來將公布一連串經濟數據，以及景氣推估數據，都可能影響盤勢走向，投資人需多留意。

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