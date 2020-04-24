後疫情時代　瑞銀示警全球經濟面臨「二高一低」現象

▲後疫情時代，瑞銀認為，全球將面臨一個負債更高、數位化程度更高、全球化程度降低的現象。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者紀佳妘／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情打亂全球金融市場，瑞銀（UBS）認為，在疫情解除危機過後，全球將面臨一個負債更高、數位化程度更高、全球化程度降低的「二高一低」現象。

後疫情時代，全球將面臨3大潛在風險，瑞銀分析，首先是隨著疫情危機解除後，全球債務水準將會變得更高，初估到2021年底為止，歐洲大部分地區和美國政府的負債佔GDP比重將比2019年底高出15至25個百分點，與全球金融危機造成的債務增長規模相當。

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為了大幅增加的政府債務融資，瑞銀表示，政府可能會採用3種方式來解決，包括金融抑制（Financial repression）、提高稅收、適度上升的通貨膨脹。

第二，全球化程度也會降低，瑞銀指出，可能會出現更多民粹主義和保護主義，不過這種趨勢反而會凸顯供應鏈的需求，尤其在中美貿易戰、新冠肺炎疫情危機影響下，自動化、機器人等領域逐漸促成在地化生產。以日本開發銀行為例，政府正提供企業資金，加速供應鏈重組，落實企業在地化。

最後是數位化程度更高，瑞銀也提及，隨著疫情關係，封城措施迫使民眾和企業改變買賣商品和服務模式，預期數位科技採用率將會提升，一旦疫情過後，民眾可能不會完全轉回實體商店通路購物，將對應用電子商務和金融科技的公司帶來利多。