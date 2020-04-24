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歐美經濟數據低迷　金價連2日勁揚

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▲▼黃金。（圖／達志影像／美聯社）

▲人們普遍認為黃金是對付通膨及貨幣貶值的避險工具。（圖／達志影像／美聯社）

記者王曉敏／台北報導

黃金期周四（23日）再收高，隨著市場供應趨緊、投資人持續對冠肺炎疫情的經濟影響感到擔憂及中東的緊張局勢加劇，金價已連續2個交易日上漲。

6月交割的黃金期貨23日上漲7.1美元，或0.4%至每盎司1,745.4美元。截至今（24）日中午12點，黃金期貨上漲0.14%至每盎司1,747.9美元。

請繼續往下閱讀...

美國勞工部周四公布上周初領失業金人數來到442.7萬人，較前幾周已略有放緩，然而過去5周來累計申請人數已達到創紀錄的2600萬人。OANDA資深市場分析師亞（Edward Moya）在一份報告中表示，失業率有望達到20%水準，「僅此就足以成為Fed及川普政府持續向經濟投放刺激措施的理由。」他預估，「金價將持續攀升至每盎司1,800美元。」

據High Ridge Futures金屬交易主管梅格（David Meger）說法，支撐金價的是全球央行持續實施的刺激措施，「尤其是今天，美國正就5,000億美元的新一輪刺激法案進行投票。」美國眾議院23日已通過一項規模達4,840億美元的救助法案，使美國已獲准的疫情救助總金額已達空前的3兆美元。

黃金往往會受益於央行及政府的廣泛刺激措施，因為人們普遍認為黃金是對付通膨及貨幣貶值的避險工具。全球最大黃金上市交易所交易基金SPDR Gold Trust周三持倉量增加了0.9%至1,042.46噸，為7年來新高。

其他貴金屬方面，截至稍早，5月白銀期貨下跌0.11%至每盎司15.34美元；7月鉑金期貨上漲0.34%至每盎司790.7美元；6月鈀金期貨上漲1.5%至每盎司1,971美元。

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