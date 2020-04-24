國營事業紓困減租二成上路　經濟部：超過9000戶承租企業受益

▲經濟部轄管台電、中油、台糖及台水等國營事業，將針對租金減收緩繳，企業可緩繳1年或減租二成，減租期限為期半年。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

政府加碼補貼力挺企業，經濟部今（24）日表示，台電、中油、台糖及台水等國營事業將針對租金減收緩繳，企業可緩繳1年或減租二成，減租期限為期半年，以減輕企業負擔渡過這「疫」關，初估租金約減收6.6億元，全台約有超過9000戶企業受益。

經濟部表示，紓困措施包括「緩繳租金」及「減收租金」兩部分，在「緩繳租金」方面，承租經濟部所屬台電、中油、台糖及台水公司（以下簡稱各國營事業）土地房舍之承租人（不含政府機關）均可申請109年度租金展延繳納期限至109年12月底，屆期如無法一次繳清，可分最長3年繳納，緩繳期間免計收違約金及遲延利息。

請繼續往下閱讀...

在「減收租金」方面，109年全年租金以減收2成為原則（減收後租金不低於各國營事業需負擔之地價稅、房屋稅等持有成本），初估受益承租戶約有9千餘戶，租金約減收6.6億元。

▲經濟部針對受疫情衝擊的艱困企業薪資及營運資金補貼一覽表。（表／經濟部提供）

另外，承租各國營事業土地房舍作製造業使用者，則比照經濟部工業局產業園區、加工出口區所訂租金紓困方案辦理。經濟部強調，由國營事業帶頭降租2成，希望能有示範作用，以期減輕承租人受疫情之影響。

經濟部表示，紓困2.0政策是針對營收大幅下滑五成，面臨裁員或有減薪之虞艱困企業規劃。針對下滑五成定義，有些企業擔心需一連2個月與去年同期比較，認條件嚴苛不敢提出，經濟部將親向產業界說明，不排除放寬紓困定義。