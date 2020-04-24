報稅系列／首報族注意！稅額試算書下周二寄出　3步驟完成報稅

▲首報族近期就可以收到稅額試算書，國稅局已經算好稅額，首報族只要確認、繳稅即可。（圖／記者林敬旻攝）

記者吳靜君／台北報導

首報族注意囉！今年有提出稅額試算的民眾，國稅局下周二（28日）將會陸續將試算書寄出，適用稅額試算的民眾將會收到試算書，國稅局已經民眾算好要繳的稅額，首報族、小資族只要繳稅或確認無誤，就完成報稅，簡單、輕鬆又方便。

國稅局為便利納稅義務人申報綜合所得稅，提供綜合所得稅結算申報稅額試算服務，對於符合一定條件之民眾，國稅局將先行為民眾試算綜合所得稅，民眾於收到稅額試算試算書確認無誤後，回復確認通知、繳稅即可。

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國稅局近日將會寄發試算書，民眾收到後只要三個步驟，就可以完成報稅。

一，先詳細讀閱，確認內容是否正確。

二，判斷自己是哪一種方式，繳稅、不繳以及不繳不退等。

三，選擇適合的繳稅管道，或確認的方式，而要繳稅的管道包含金融機構、2萬元以下可以到超商繳稅、行動支付APP、自動櫃員機（ATM）轉帳、活儲存款帳戶轉帳、委託取款轉帳、掃描試算書上的QR-Code等。

如果需要退稅或者不繳、不退也要確認，避免被視為未申報而遭罰，而確認的方式包含線上登錄、電話語音確認、掃描QR-Code、書面確認。

查詢是否適合試算服務，可以到財政部電子申報繳稅服務網查詢，或者打免費電話「0800-000-321」、到任一國稅局查詢。財政部臉書表示，配合報稅全面延長至6月30日，試算書正在加工中，4月28日起就會陸續寄出。

▼首報族取得稅額試算書。（圖／財政部臉書）