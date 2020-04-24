美CDC新興傳染病月刊「繡豹圖＋蝙蝠」　亞裔氣炸：種族歧視！

▲《新興傳染病》刊物5月封面。（圖／翻攝自cdc）



記者丁維瑀／綜合報導

美國疾病管制與預防中心（CDC）發布的最新一期（5月）月刊，使用清朝「三品武官繡豹圖」，畫中還可見蝙蝠。結果此舉引起多名亞裔人士不滿，指責CDC對中國文化相當無知。

由CDC出版的5月份《新興傳染病》（Emerging Infectious Diseases）月刊中，可見封面為充滿中國文化風情的繡豹圖，旁邊還有多隻蝙蝠。CDC原本還透過社群媒體說明，畫中的動物能夠傳播導致人類呼吸道感染的病原體，其中蝙蝠在中方雖然因為諧音關係，被視為與好運有關，但也是亨尼巴病毒與嚴重急性呼吸道症候群（SARS）的源頭。

《每日點選》（The Daily Dot）報導，索羅門·古根漢美術館（Solomon R. Guggenheim Museum）策展人Xiaoyu Weng認為，這顯現CDC對於中國文化的無知，是毫無根據的攻擊行為，透過此種方式將其與新冠肺炎（COVID-19）有所連結，非常不負責任。多名亞裔也透過推特抨擊CDC根本是「種族歧視」。

the laughably incompetent CDC just used a Qing dynasty insignia to illustrate their latest cover on emerging infectious diseases...... truly what better way to stoke up anti-asian sentiment while indulging in a hellish new take on orientalism!!! pic.twitter.com/5RIpv5YXLX — jadeite cabbage (@jadeitecabbage) April 22, 2020

►我沒有遲到，是時間遲到了！

