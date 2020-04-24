新冠病毒襲全球！各國怒向「中國政府」提告　索賠金額恐達600兆

▲義大利醫護人員運送病患。（圖／路透）



記者張方瑀／整理報導

新冠肺炎疫情蔓延全球，各國的經濟和生活都大受影響，不少國家的民間團體都提出集體訴訟，準備控告中國，要求賠償損失。澳洲參議員史托克（Amanda Stoker）更指出，世界各國可以向國際法庭提出訴訟，以類似紐倫堡大審的方式，讓中國當局接受審判。

國際海事法專家克拉斯卡（James Kraska）則指出，受害國家尋求國際法院或其他國際性質法庭提訟，索賠金額可達數兆美元，因此估算索賠金額恐達20兆美元（約台幣600兆元）。

美國

美國密蘇里州、密西西比州與佛羅里達州皆對中國提出訴訟。開出全美第一槍的是密蘇里州檢察長施密特（Eric Schmitt），他在21日指控中華人民共和國、中國共產黨及其他國家機構在2019年12月至2020年1月期間，謊報、隱匿疫情，不讓其他國家知曉真實情況，要求中國給予現金賠償。

密西西比州檢察長費奇（Lynn Fitch）緊接著在22日提出控告，她在推特上附上一份聲明並指出，由於中國政府惡意隱瞞疫情，讓許多人遭受了痛苦，她正準備向中國提起訴訟，「密西西比的民眾應得的正義，我將在法庭上尋求。」

佛羅里達州則是由「柏曼法律事務所」（Berman Law Group）首席策略師（Chief Firm Strategist）阿爾特斯（Jeremy Alters）主導，目前已有約1萬名受害者參與，指控中國當局疏忽（negligence）、撒謊和隱匿2疫情 ，並要求中國賠償損失。

▲美國密蘇里州檢察長施密特（Eric Schmitt）對中國提出訴訟。（圖／達志影像／美聯社）



義大利

一度成為歐洲疫情重災區的義大利，義國非營利組織「歐洲一體」近日也成立連署網站，打算集體提告中國政府。計畫負責人裴洛尼（Ferdinando Perone）提出國際健康規約，若有國家發生重大流行病，必須於24小時內通報WHO，而北京當局並未履行這點，必須負責。裴洛尼估計會有超過50萬人參與連署，向中國索賠的金額可能超過1000億歐元（約台幣3兆2667億元）。

疫情衝擊經濟的同時，北義知名滑雪勝地柯蒂納戴比索（Cortina d'Ampezzo）有200年歷史的四星旅館「郵務飯店」（Hotel De La Poste），也透過義大利法院向中國衛生部提出訴訟，窯求賠償損失。

英國

英國智庫亨利傑克遜學會（Henry Jackson Society）公布長達44頁報告，詳盡分析對北京提起疫情賠償訴訟的法律依據，並指出，中國的做法確實造成數萬人死亡，以及全球經濟危機。該中心亞洲研究中心主任韓德森（Matthew Henderson）也敦促各國向中國提出訴訟，更明白要求中國賠償至少4兆美元（約台幣120兆元）。

▲印度已向聯合國人權理事會（UNHRC）提出請願



印度

全印度律師協會（All India Bar Association）已經向聯合國人權理事會（UNHRC）提出請願，投訴中國因為新冠肺炎疫情犯下反人類（against humanity）行為。請願書提到，中國對國際社會和聯合國會員國，特別是印度造成了大規模的傷亡，必須給予充分的補償。

儘管在請願書當中，還沒有指出明確的求償金額，但是印度分析公司「Acuite評分與研究」（Acuite Ratings & Research）的估算資料指出，印度光是在各項防疫措施所造成的損失，就高達46億美元（約台幣1380億元）。

埃及

埃及律師塔拉特（Mohamed Talaat）則是準備向中國國家主席習近平提告，要求中國必須針對新冠肺炎對埃及的傷害賠償10兆美元（約台幣300兆元）。塔拉特表示，他已透過社群媒體敦促總統針對該案展開討論，並成立國際法專家委員會，協助將該案提交給最高當局。

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