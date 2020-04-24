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川普放話後油價持續反彈！西德州原油漲逾20%...今早再上彈7%

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▲中國大陸8月服務業數據表現回溫，市場投資人重拾信心，帶動油價上揚。（圖／路透）

▲國際原油價格上揚。（圖／路透）

記者陳心怡／外電報導

原油期貨價格大幅收高，美伊間的衝突威脅以及減產的跡象推漲原油期貨價格，週四（23日）交易西德州原油期貨價格上漲 2.72 美元或 19.7%，收每桶 16.50 美元。盤中高點達 18.26 美元。布蘭特原油期貨價格上漲 96 美分或近 4.7%，收每桶 21.33 美元。

川普在社群媒體推特寫說：「我已指示美國海軍射下並摧毀任何一個及所有在海上騷擾我方船艦的伊朗砲艇。」美國媒體CNBC報導，川普這項威脅也造就原油價格回漲。

請繼續往下閱讀...

Rystad Energy 石油市場主管 Bjornar Tonhaugen 提到，在經歷數日油價痛苦下跌後，石油市場一直在尋覓支撐點，因此美國川普的推文讓市場鬆一口氣。他還表示，川普對伊朗的威脅可能讓中東局勢的緊張氣氛升溫，如果情勢升級，交易者通常會將其視為該地區產量和出口量下跌的訊號。

美國原油產量進一步下降，可能也支撐原油價格。一些能源公司已經宣布停產，包括本月初的 Continental Resources和 Parsley Energy，且海上石油鑽井公司已開始關閉美國墨西哥灣的油井。同時，Baker Hughes 數據顯示截至 4 月 17 日為止的一週，活躍的美國鑽井機具數量減少 66 個，達 438 個。

致命的油價暴跌雖然暫時停止，但是分析人士並不認為石油市場史上最糟的拋售已經結束。Vanda Insights創始人哈里(Vandana Hari)並不樂觀，他認為這次反彈是「暫時喘息」而非「一次反彈」。哈里指出，油價的下行壓力仍然很大，因為疫情持續存在不確定性。

高盛石油分析師庫瓦林(Damien Courvalin)說：「我們認為現在正處拐點階段。一旦供應面收斂到趨近於需求水平，就可期待油價首現回升，但這不是實質反彈，而是紓壓式反彈。」

截至今天中午12:20，6月西德州原油上漲1.16美元，漲幅7.03%，每桶17.66美元，6月布蘭特原油期貨上漲1.12美元，漲幅5.25%，每桶22.45美元。

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