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英特爾Q2展望不佳　股價收黑、概念股鎮定

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▲▼Intel,英特爾。（圖／路透社）

▲英特爾第一季業績優於預期。（圖／路透社）

記者周康玉／台北報導

英特爾（Intel）周四舉行法說會，第一季每股獲利1.45美元，優於市場預期，但因第二季財測低於市場預期，每股獲利僅1.04美元，季減近四成，英特爾股價因此收黑，跌1.06美元或1.76%，收59.04美元，台股相關PC概念股今（24）日漲跌互見，廣達、緯創、微星小跌，華碩、宏碁、技嘉皆紅盤，仁寶維持平盤。

由於疫情影響，遠距辦公使筆記型電腦與伺服器機組的晶片需求大增，英特爾2020年第一季營收198億美元，年增23%，優於市場預期的187億美元（根據street insider）；毛利率達62.1%，較去年同期增加3.7個百分點；稅後淨利為62億美元，年增54%；每股盈餘為1.45美元。

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▼英特爾2020 Q1財報。（圖／取自自英特爾官網）

▲▼英特爾2020 Q1財報。（圖／翻攝自英特爾官網）

展望第二季，英特爾對營收預期為185億美元，季減7%，仍優於市場預期的180.8億美元；營業利益率為30%；每股盈餘為1.04美元（GAAP），季減近四成。

英特爾執行長 Bob Swan表示，第一季表現展現出公司對員工保護，以及對供應鏈的支持，隨著技術在產業界扮演越來越重要的角色，英特爾將持續以既有的企業文化價值、競爭和財務優勢讓客戶成功。

英特爾指出，短期對於財測目標不會改變，但然而因新冠肺炎疫情的不確定性，終端消費需求將受到很大的影響，但同時考量美國相關的紓困政策，以及中美貿易關稅政策等變數，下半年業績可能受到影響。
 

▼英特爾2020 Q2展望。（圖／取自自英特爾官網）

▲▼英特爾2020 Q1財報。（圖／翻攝自英特爾官網）

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