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6成4上班族求職受疫情影響　最害怕無薪假、工作機會變少

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▲口罩,上班族,辦公室,上班。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲6成4上班族求職受疫情影響。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者余弦妙／台北報導

新冠肺炎疫情仍持續，衝擊國內經濟及就業表現，根據1111人力銀行針對30歲以下族群調查顯示，有6成4的人因疫情而影響求職意向，其中包括更積極找工作卡位職場16.7%、延後/放棄出國深造機會15.2%、選擇繼續升學/考證照8.1%、降低求職標準/先求有再求好7.2%、取消出國遊學/打工計畫7%、創業5.1%及其他5%；另有3成6表示並不會因為疫情而改變求職計畫。

調查也指出，年輕族群目前最擔心的五大職場困境，分別為產業前景不明48.6%、工作機會變少44.4%、被放無薪假41.6%、被砍班/被減薪40.2%及起薪低38.8%。

請繼續往下閱讀...

1111人力銀行媒體中心總經理何啟聖表示，根據IMF國際貨幣基金組織預測，今年全球經濟總量將萎縮3%，且從主計總處公布的3月失業率3.72%，比2月上升0.02%，說明因為疫情關係導致近期企業人力需求呈現停滯或遞延狀態。職場資歷尚淺的年輕人，眼下最擔心工作機會減少、被砍班減薪外，產業前景不明更是令人焦急不已。

不過，根據1111人力銀行資料庫顯示，網站目前提供47.5萬筆工作機會，其中招手年輕族群、歡迎工作資歷10年以下的職缺有近25萬筆，職務類別以業務銷售、房仲保險、行政助理占大宗，適合資歷尚淺的年輕族群歷練職場，所以不必過度悲觀，建議轉職者提前部署，積極投出履歷。

▼ 午休時間外出吃午餐的上班族都戴上口罩。（圖／達志影像）

▲▼ 午休時間外出吃午餐的首爾上班族都戴上口罩。（圖／達志影像）

每年3-5月開始起跑的校園徵才博覽會，今年由於疫情關係，許多學校也紛紛取消，為讓畢業生依然能夠如期步入職場，1111人力銀行特開闢「知名大學線上校徵版」，集合交大、清大、台科大等數十間大學，並匯流上百家知名企業職缺，新鮮人投出履歷後，可以參考前輩的「面試經驗談」，並使用「AI模擬面試」自我演練面試情境，反覆練習不同職務的題庫及回答。

1111人力銀行更說，若是接到企業人資來電，求職者更可開啟「遠距面試」視訊功能，不用舟車勞頓還能減少傳染風險，若是順利找到工作可以報名「找工作送1萬元」，就職滿10個月就能無條件領取1萬元就職金，邀請好友上1111人力銀行網站，找到工作可加碼多領1,000元獎金，分享「找工作送1萬元」活動更有機會抽iPhone11。

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