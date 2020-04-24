油價浮現回穩趨勢！　謝金河：石油風暴帶來寶貴的一課

▲財信傳媒董事長謝金河。（圖／ETtoday資料照）

記者謝仁傑／綜合報導

財信傳媒董事長謝金河最新臉書指出，5月西德州期油一度下挫至負40.32美元，負油價與債券負殖利率都是歷史的異常；不過油價的修復會比較快，今（24）日 WTI 現貨回到16.5美元，布蘭特原油21.5美元，值得關注的是6月到9月的期油逐漸在40到60美元之間收斂，似乎預告下半年市場對疫情緩和的期待。

謝金河指出，從正常經驗來看，石油開採有成本，怎麼可能變成負值？現在才知道期貨操作的風險深不可測，沒有什麼是不可能。他也表示，這次的風暴原來是來自中國銀行的原油寶，因為5月期油未能及時轉倉，21日被迫以每桶負37.63美元結算，造成客戶慘賠300億人民幣。

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謝金河表示，中國銀行原油寶撞沉了期油價格，也殃及全球石油相關產業及以石油為主體發行的 ETF，台灣的元大S&P 原油正2，這一年來從33.38跌到1.52元，股價跌這麼多，依然是溢價，而且面臨與先前富邦 VIX 同樣下市的危機；在香港上市的F三星原油期貨也從13.56跌到1.61港元，FGX原油也從5.13跌到1.51港元，全球的石油 ETF 都出現殺戮的景象。

謝金河認為，現在大危機暫時解除警報，油價由負轉正，全球股市也可以暫時喘一口氣；最近Exxon股價已經從30.11彈升至42.13美元，波音底部也墊高，石油股、金融股穩住，道瓊工業指數也化解大跌危機。「這場石油完美風暴又給大家上了一堂寶貴的課！」他說。



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