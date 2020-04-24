國際預測太悲觀　台經院估GDP仍有1.58％　較1月下修1.09個百分點

▲台經院公布最新經濟預測。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

新冠肺炎疫情蔓延歐美地區，多國採行封鎖措施防止疫情擴散，企業面臨大規模的停工與減班，導致經濟需求大減。為此，各主要國際預測機構同步下修2020全球經濟展望，預期今年世界經濟將陷入衰退。台經院表示，鑑於歐美疫情已漸趨緩，近期金融市場表現相對穩定，加上國內防疫得宜，政府適時推出多項紓困方案，預料可減緩疫情對台灣經濟下滑的衝擊。因此，台經院預測2020年國內實質GDP成長率為1.58%，較1月預測下修1.09個百分點。

台經院院長張建一指出，雖然IMF等國際預測皆指出台灣今年經濟成長率呈現負成長，但目前全球的不確定性太多，因此國際上的預測都偏向悲觀，不過就台經院本身所了解台灣的狀態，雖然這次預測是1.58%，但他認為應該可以更高，主要是因為台灣目前的產業結構已經跟2003、2009年不一樣，再加上台灣的感染率低，整體經濟活動還算正常，預估下半年全球各國更會直接依靠台灣產業鏈，例如口罩、工具機產業。

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根據台經院調查顯示，受惠於5G與中國產線復工影響，整體3月工業生產指數年增率續為雙位數成長，3月工業生產增加10.41%，2020年第1季累計平均工業生產指數較2019年同期成長8.85%，製造業生產指數成長9.36%，成長表現明顯優於2019年。

▼台經院經濟預測。（圖／台經院提供）

另外在內需方面，受疫情影響，降低民眾出遊聚餐意願，加上各主要國家為防堵疫情持續擴大，嚴格管制出入境人數，使得國際航班減少9成以上，來台人數大減，衝擊餐飲、住宿、觀光與航空產業，截至4月17日為止，無薪假人數已突破1.5萬人，加上金融市場波動加劇，亦打擊消費者信心，令民間消費成長趨緩。預估2020年成長率為0.71%，較前次預測值下修1.34個百分點。

在物價方面，疫情干擾導致全球經濟成長遭受嚴重打擊，國內需求亦受到衝擊，特別是在旅遊團費及旅館住宿費的影響較大，加上近期國際油價崩跌，帶動國內汽油價格年增率下滑，這將使得教養娛樂類與交通及通訊類價格指數同步下跌。預期2020年CPI成長率為0.60%，較前次預測數據下修0.26個百分點。

至於現在是否有通縮疑慮，台經院則表示，目前並未達到通縮標準，現階段物價下跌主要是受到疫情影響，這也是短期現象，大家反而應該要注意的是疫情過後物價的上漲。