全受惠！國有非公用不動產全面打8折　台北學苑等大案納入範圍

▲世貿三館地上權標案尚未簽約收租，國產署表示，如果世貿三館今年簽約、收租之後也可適用租金減租。（圖／記者徐斌慎攝）

記者吳靜君／台北報導

國產署今（24）日表示，考量新冠肺炎（COVID-19）疫情嚴重，財政部盤點旗下國有地四種方式提供民間使用，包含出租、委營、自辦設定地上權以及結合主管事業機關共同改良利用業務，今（2020）年降租兩成等於打八折，已繳的租金，業者可以採自動扣抵的方式減租。

國產署表示，考量疫情經營層面擴大，國有非公用不動產是以出租、委託經營、自行設定地上權以及結合目的事業主管機關等多元提供方式，全面租金減收兩成，不論是小店家、農漁牧用地或者是產業像是太陽能光電廠商，甚至是大型案件，包含松江南京站基地、空軍官兵活動中心以及台北學苑等大案都可以受惠。

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根據國產署估計，去年的租金收入大約是32億元，減租將可能會減少6億元的租金，但是外界好奇，因為世貿三館才剛剛由南山人壽得標，是否也因此受惠，據知，目前國產署與南山尚未簽約，所以世貿三館還未在範圍之內，但是如果南山與國產署簽約之後，今年的租金仍適用優惠。

一、出租：行政院日前已經核定，國有地非公用不動產租租，預估受益承租人18萬餘戶。

二、委託經營：預估受益受託經營者391案。

三、自行辦理設定地上權：預估受益的地上權有104案，戶數達到2239戶。據了解，設定地上權案業者標得後，會規畫地上權住宅或者是商辦出租，所以國產署強調，地上權人假使非自行使用（使用權住宅）者，應將減收之地租確實落實於使用人，也就是也應該為租戶減租，實質回饋給租戶。

四、結合目的事業主管機關共同改良利用業務：預估受益168案。

國產署說，因為實施時間是今年全年，所以已經繳租的租金可在未繳租的租金上直接扣抵。如果在繳納上仍有困難，可按契約約定應繳納之租金，得向國產署各分署(辦事處)申請展延繳納期限至今12月底前繳清，期間免計收違約金及遲延利息。

▼台北學苑（圖／資料照）