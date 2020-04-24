史上最強壯男童長大了！5年後身高25公分...網：180公分不成問題

▲ 當時才9歲的男童朱利安諾，擁有猛男般的結實肌肉。（圖／翻攝自Giuliano Stroe臉書）

實習記者施怡妏／綜合報導

5年前曾是史上最強壯男童的朱利安諾（Giuliano Stroe），因有著結實的肌肉以及過人的體力，在網路上爆紅。許多人都擔心朱利安諾是否會訓練過度影響發育。5年過去了，現年14歲的朱利安諾有著不可思議的身高。

綜合外媒報導，14歲的朱利安諾出生於羅馬尼亞，2歲時就跟著爸爸去健身房鍛鍊身體，4歲時就因為在倒立行走上有傑出表現，而改寫金氏世界紀錄的排行。此外，朱利安諾還另外保有兩項世界紀錄，即是90度垂直伏地挺身與「人肉旗杆」。所謂的「人肉旗杆」指的就是，用雙手抓住桿子後，同時驅動手臂、腹部、腰部、背部等全身肌肉，將身體緩緩帶離地面，進而使得全身懸空的高難度動作。

▲9歲時朱利安諾倒立拉單槓被讚爆！（圖／翻攝自Facebook／Giuliano Stroe）

朱利安諾有一個小兩歲的弟弟克勞迪烏（Claudiu），同樣也是練得渾身肌肉，而一手造就出這對最強壯兄弟檔的人，便是他們的父親。父親是一位退休拳擊手，每天都對兄弟倆施以最嚴格的訓練課程，光是在倒立等項目上，一天至少就要練兩個小時，希望這樣的訓練，讓兩人在未來都可以變成大明星。父親也時常在臉書上分享日常訓練的過程，臉書專業已有300萬人案讚、追蹤。

▲朱利安諾有一個小兩歲的弟弟克勞迪烏（Claudiu），同樣也是練得渾身肌肉。（圖／翻攝自Facebook／Giuliano Stroe）

▲朱利安諾現在有160公分。（圖／翻攝自Facebook／Giuliano Stroe）

爆紅之後，許多人擔心這樣的訓練是否會影響小孩的生長發育，父親之前公佈出孩子的身體狀況，朱利安諾現年14歲，身高160公分，體重47公斤，比起5年前，長高了25公分。許多人看完後紛紛在底下留下自己的身高、體重，「我13歲，身高165公分，體重50公斤」、「我13歲，身高150公分，體重40公斤」。看來朱利安諾沒受到重訓影響，要長到180公分應該不成問題。

►我沒有遲到，是時間遲到了！



▼父親po出影片，解答網友的疑問。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）