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台灣餐點「騙很大」？日人見套餐上桌驚呆：根本是詐騙

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實習記者施怡妏／綜合報導

台灣的美食深受外國人的喜愛，甚至號稱CP值超高「便宜又大碗」，但日前有位日本網友到愛知縣某間台灣料理用餐時，發現送上桌的拉麵與圖片的差很大，驚嘆「圖文不符」，還拍照PO文抱怨「這應該是詐騙吧？」因為份量多到他吃不完，價格也只有700日幣（約新台幣195元）。

日本網友「@se_sho_」在推特上發文寫道，日前到愛知縣的台灣料理店用餐，菜單上的照片與實際送來的餐點差很大，他大喊，「不！這應該算是詐騙吧？」照片上的套餐共有五樣餐點，看起來都小小的一盤，實際送上桌後，竟然是菜單的「放大版」，幾乎整整大了一倍，讓他忍不住PO文抱怨，「不對吧，這應該是詐騙吧？未免也太多了。」

▲▼ 。（圖／翻攝自twitter／se_sho_）

推主表示餐點份量根本多了一倍。（圖／翻攝自推特）

從推主分享的照片可以看到，每一道菜都和真實有所出入，尤其是那碗拉麵，根本份量驚人。推主也表示，這份套餐的價格只要700日幣（約新台幣195元），飯吃完後還可以再追加，但原PO連原本的份量都吃不完。

貼文PO出後，意外引發3.2萬人留言，許多網友表示自己也曾「受騙」，「一隻唐揚雞的大小遠遠超過一碗飯的大小」、「台灣料理店很常發生這樣的事情，對於重量的人來說是最棒的選擇」。

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