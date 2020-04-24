捨125萬高薪！山梨知事帶頭共體時艱宣布5月份「只領1元」

▲山梨縣知事長崎幸太郎。（圖／翻攝自推特）
記者王佩翊／編譯
日本山梨縣知事長崎幸太郎23日宣布，5月份的薪資將會從125萬日幣（約新台幣34.9萬元）降為1日幣（約新台幣0.27元），希望能與縣民共同度過難關。消息人士透露，有鑑於日本發布緊急狀態，許多業種被政府「勸導」暫停營業，進而影響生計與整體經濟發展，長崎因此才會主動提出薪資縮減修正條例案。
日本新冠肺炎疫情持續蔓延，首相安倍晉三更在16日晚間正式宣布全國進入緊急狀態，許多產業為配合政府的防疫政策被迫暫停營業。根據《產經新聞》報導，山梨縣知事長崎幸太郎為了共體時艱，主動表示將放棄5月份125萬日幣（約新台幣34.9萬元）的薪資，僅領取1日幣（約新台幣0.27元），希望藉此與民眾共同度過難關。
就任丸一年となる本日、二月議会が開会しました。今回令和二年度当初予算案を提出しております。私が知事として編成した初の通年予算で県民生活の豊かさの実現に向け、施策を本格展開するよう編成しました。他の議案も、本年を県の変化を促す絶好の機会とするべく提出しております。頑張ります！#山梨 pic.twitter.com/pVvdhgTfEl— 長崎幸太郎 (@kotaro_nagasaki) February 17, 2020
長崎幸太郎將會在28日召開的臨時會議上提出薪資縮減的修正條例案，將5月份原本125萬日幣（約新台幣34.9萬元）的薪資下修為1日幣（約新台幣0.27元）。據悉，長崎會主張要求只領取1日幣（約新台幣0.27元）的薪資，是因為根據日本公職選舉法，如果無償提供勞動，有可能會形成捐贈行為，因此才會象徵性地領取1日幣（約新台幣0.27元）。
針對配合政府防疫政策暫停營業的業者，山梨縣目前雖暫緩提供現金補助等補償措施，但全力支援中央政府發放「持續性給付金」，只要是營業額比起去年減少50%以上的中小企業，最高可以請領200萬日幣（約新台幣55.9萬元），包含自由工作者在內的自營業者最高則可以請領100萬元（約新台幣34.9萬元）補助。