捨125萬高薪！山梨知事帶頭共體時艱宣布5月份「只領1元」

▲山梨縣知事長崎幸太郎。（圖／翻攝自推特）

記者王佩翊／編譯

日本山梨縣知事長崎幸太郎23日宣布，5月份的薪資將會從125萬日幣（約新台幣34.9萬元）降為1日幣（約新台幣0.27元），希望能與縣民共同度過難關。消息人士透露，有鑑於日本發布緊急狀態，許多業種被政府「勸導」暫停營業，進而影響生計與整體經濟發展，長崎因此才會主動提出薪資縮減修正條例案。

日本新冠肺炎疫情持續蔓延，首相安倍晉三更在16日晚間正式宣布全國進入緊急狀態，許多產業為配合政府的防疫政策被迫暫停營業。根據《產經新聞》報導，山梨縣知事長崎幸太郎為了共體時艱，主動表示將放棄5月份125萬日幣（約新台幣34.9萬元）的薪資，僅領取1日幣（約新台幣0.27元），希望藉此與民眾共同度過難關。

長崎幸太郎將會在28日召開的臨時會議上提出薪資縮減的修正條例案，將5月份原本125萬日幣（約新台幣34.9萬元）的薪資下修為1日幣（約新台幣0.27元）。據悉，長崎會主張要求只領取1日幣（約新台幣0.27元）的薪資，是因為根據日本公職選舉法，如果無償提供勞動，有可能會形成捐贈行為，因此才會象徵性地領取1日幣（約新台幣0.27元）。

針對配合政府防疫政策暫停營業的業者，山梨縣目前雖暫緩提供現金補助等補償措施，但全力支援中央政府發放「持續性給付金」，只要是營業額比起去年減少50%以上的中小企業，最高可以請領200萬日幣（約新台幣55.9萬元），包含自由工作者在內的自營業者最高則可以請領100萬元（約新台幣34.9萬元）補助。

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