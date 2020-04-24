金正恩麻吉小蟲「替領導人祈禱」　願美國、北韓早日走向和平

▲前NBA球星「小蟲」羅德曼與北韓領導人金正恩有著好交情。（圖／達志影像／美聯社）



記者丁維瑀／綜合報導

前NBA球星「小蟲」羅德曼（Dennis Rodman）22日受訪時表示，他聽聞有關北韓領導人金正恩傳出病危的報導，相當憂心，「我祈禱他能夠盡快康復。」他表示，希望這些消息只是謠言。

羅德曼22日接受美國體育網站TMZ採訪，針對CNN先前爆出金正恩進行心血管手術後狀況非常危險，他希望這只是不實傳言，「期盼很快我能知道更多（細節）。」《韓聯社》報導，羅德曼曾多次訪問北韓，與籃球迷的金正恩建立好交情。

「美國與北韓還有很多工作要完成。」羅德曼說，若金正恩真的身體不適，他祈禱對方能夠盡快康復，「這樣我的朋友（美國總統川普、金正恩）就能繼續邁向和平的成功。」

金正恩最近一次於北韓官媒露面是在11日，當時他主持中央政治局會議；此後，官媒一直未公開他新的相片，引發外界揣測。不過，川普則說他認為CNN報導有誤。

羅德曼曾請求川普允許他協助改善美國與北韓的關係，他2013年與球隊首次訪問北韓，同年還二訪這個神祕國度。羅德曼曾形容金正恩是「好爸爸」，還替形象嚴峻的領導人唱生日快樂歌。

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