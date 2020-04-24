金正恩若出事…專家：北韓人民軍恐引血腥內戰　迫美韓採軍事行動

▲ 金正恩親自指導試射短程彈道飛彈。（圖／朝中社）

記者陳宛貞／編譯

北韓領導人金正恩神隱多天，21日驚傳心血管手術病危，至今未獲證實，官媒也未正面闢謠。軍事專家警告，若金正恩不幸病逝，北韓權力真空恐怕引發一場醜陋的內戰，甚至動員強大的人民軍，激烈程度可能超過阿富汗和伊拉克戰爭，屆時美國及南韓也不得不採取軍事行動。

美國陸軍退役上校、保衛民主基金會智庫（FDD）高級研究員麥克斯威爾（David Maxwell）向《軍事時報》（Military Times）指出，若最高領導人身亡，北韓人民軍各個部隊將為生存與資源競爭，將導致內部衝突，甚至升級成廣泛的內戰。

麥克斯威爾擔憂，這個擁核國家若爆發流血衝突，南韓可能被迫採取行動，將美國拖進這場鬥爭，「美韓同盟必須做好準備，確保大規模殺傷性武器計畫、核武及化學、生物武器的庫存、製造設施的安全性。」

另一方面，美國參謀首長聯席會議副主席海頓（John Hyten）則於美東時間22日則表示，美軍未掌握任何顯示金正恩喪失統御能力、對北韓軍隊失去控制的跡象，「我認為金正恩依然完全掌控北韓核子武力以及北韓軍事部隊。」

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►不再眷戀青春，因為我持續擁有。