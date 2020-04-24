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中鋼股東會紀念品吹「防疫風」　鯨彩都繪抗菌鋼杯保平安

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▲中鋼董事會決議配發「鯨彩都繪抗菌鋼杯」作為今年股東會的紀念品。（圖／中鋼提供）

▲中鋼董事會決議配發「鯨彩都繪抗菌鋼杯」作為今年股東會的紀念品。（圖／中鋼提供）

記者林淑慧／台北報導

股東會旺季即將來臨，熱門紀念品搶先報。今年受到新冠肺炎疫情延燒影響，擁有百萬股民的中鋼集團，董事會決定配發「鯨彩都繪抗菌鋼杯」通過日本JIS Z2801規範之抗菌檢測標準，經檢測多種常見病菌(如大腸桿菌、金黃色葡萄球菌等)，其抗菌率可達99%以上，讓小股東們於隨身攜帶、盛裝飲品飲用卡安心。

上市櫃公司已陸續決定股東會日期，投資人也開始關注股東會紀念品，已公布的股東會紀念品中，以超商的50元商品卡最普遍，而中鋼集團及金控業的股東會紀念品仍備受關注。

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中鋼表示，「鯨彩都繪抗菌鋼杯」，鋼杯杯體採用中鋼與唐榮合作開發的抗菌不銹鋼材質，秉持鼓勵國內優質廠商及善盡社會責任的理念，今年股東會紀念品相關製程及材料均由國內廠商製作，引領創造內需。

▲中鋼集團董事長翁朝棟。(圖／中鋼提供）

▲中鋼集團董事長翁朝棟。(圖／中鋼提供）

仔細觀看抗菌鋼杯的外觀，杯套材質為食品級矽膠，圖案採鯨魚動態的兩面式設計，象徵高雄海洋之都及台灣海島國家的活力，此外，鯨魚對於減少大氣中的碳及海洋生態有很大貢獻，本次紀念品中採用鯨魚圖案，亦表達中鋼對於節能減碳及環境保護的重視。

另外，中鋼表示，紀念品外包裝紙盒拆開後沿虛線剪下，可做為筆筒或辦公用品收納盒再利用。整體而言，本次股東會紀念品造型簡潔且具時尚感，並兼顧實用性及便利性。

中鋼預計於五月底開放領取股東會紀念品，受託代理期間為109.5.27至109.6.4(例假日除外)，限1,000股以上的股東領取，領取地點詳載於開會通知書；未於受託代理期間交付委託書之股東或持股未滿1,000股之股東，可透過電子投票方式（於109.5.20~109.6.16完成電子投票作業且未重覆委託者，可持身分證明文件於109.6.22~109.6.24上班時間至指定地點領取）或於股東會當天親自出席股東會領取紀念品。

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