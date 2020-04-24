紅色公車裝喇叭　布魯塞爾到府放送親友「暖心留言」

實習記者符芳萱／綜合報導

比利時首都布魯塞爾的公共汽車公司（STIB-MIVB）為了讓市民能夠遠程關懷親友，每人可透過官網發送一段錄音給正在居家隔離的親友，隨後在傍晚派出一輛鮮紅的特殊公車，透過廣播將內容送到府上，展開「布魯塞爾之聲」（Voices of Brussels）暖心行動。

根據美聯社報導，市民在公車剛開始放送時感到疑惑，都以為是某種廣告宣傳行銷手法。過了一陣子，大家知道公車是為了給待在家的市民送情話後，每個人的臉上都出現燦爛的笑容。

82歲的亞松森.門德斯（Asunsion Mendez）在聽到曾孫的語音後表示，「這讓我感到很高興」，也暫時減輕她對疫情的恐懼。她的孫女洛雷娜.桑切斯（Lorena Sanchez）說，「這是個好主意，這確實會對很多人產生影響，尤其是那些無法獲得技術的老年人，它帶來了非常特別的東西。」

▲STIB-MIVB上週提出「布魯塞爾之聲」（Voices of Brussels）。（圖／美聯社）

公共汽車公司的發言人漢姆（An Van hamme）表示，公司已被大量的留言請求所淹沒，內容從親吻，到一個孩子要求某人成為她的教母，大約超過750則訊息。

「布魯塞爾之聲」計劃讓駕駛員Alex Vandecasteele表示開心，「他們很高興我們想到他們。」目前，布魯塞爾的公車仍在繼續行駛，乘客必須在後門上車和下車，並在車內遵守社交疏導規定。