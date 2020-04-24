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歐元匯價改寫3年來新低！　換新台幣5萬多賺近3000元

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▲▼ 歐元,EUR。（圖／pixabay）

▲ 歐元現金賣出匯價來到33元以下。（圖／pixabay）

記者李瑞瑾／台北報導

歐元匯價創下3年新低！根據台銀今（24）日上午牌告的外幣現金賣出匯價，歐元為32.9元，相較三月初的高點匯價，如今換新台幣5萬可以多拿到88歐元，等於多賺了新台幣近3000元。

據Fxstreet報導，法國總統馬克宏（Macron）週四在歐盟恢復計劃的會談中指出，歐盟國家之間仍然存在分歧，歐盟執委會主席范德賴恩（von der Leyen）也表示，成員國願意提供多少國家援助存在巨大差異。儘管義大利總理孔蒂（Giuseppe Conte）表示，歐盟領導人之間的溝通已取得長足進步，但歐元仍然處於跌勢。

請繼續往下閱讀...

根據彭博匯率，美元兌歐元匯率為1.0767美元兌1歐元，是3月23日匯率1.0726美元兌1歐元、1個月以來新低。

另外，據台銀今天上午牌告的現金賣出匯價，歐元來到了32.9元，創下2017年4月18日（匯價32.83元）、3年以來的新低價位。

以今天的匯價32.9元來說，拿新台幣5萬元可以換到1,520歐元，相較3月9日高點匯價34.92元，當時只能換到1,432歐元，足足就相差了有88歐元，等於多賺到新台幣2895元。

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