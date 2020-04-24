解剖3屍體發現染疫！專家：美疫情「1月初就爆發」　實際確診數恐為目前50倍

▲美國為目前全球疫情最嚴重的國家。（圖／路透）



實習記者周依儒／綜合報導

加州公共衛生部於本月21日通報表示，他們解剖3位死於2月及3月初的病人屍體後發現，死因竟然全部都是新冠肺炎，因此若算上3到4週的病毒潛伏期的話，推測肺炎應該在今年1月中或1月初就在美國西岸流行，因此確切的感染人數可能是當前的50倍。

根據《法新社》報導，這3名病患分別死於2月6日、2月17日和3月6日，且這3名病患都沒有任何中國旅遊史，因此扣掉潛伏期的話，代表美國西岸可能早在今年1月初或1月中就已淪陷。至於為何直到4月底才驗屍，加州當地衛生局和法醫則表示，雖然美國在1月底就已對中國實施旅遊禁令，但美國疾病預防與控制中心（CDC）到3月中疫情大爆發之前都一直只採檢從中國回來且有症狀的病人，同時也低估了境內傳染的威力。

▲專家預測美國實際確診人數恐怕為目前的50倍。（圖／路透）



史丹佛大學醫學教授傑（Jay Bhattacharya）也說，一開始地方官員和醫生都將那些沒有旅遊史但生病的病患列為一般肺炎或流感，不過以目前的狀況來看，的確要重新計算確診病例和死亡人數，「且數量一定比當前的4萬6千多人（採訪當時美國死亡人數）還高。」因為從加州聖塔克拉拉市的3300名志願者那邊採集出的血液樣本顯示出，確切的感染人數可能是當前的50倍。

此外，疫情最嚴重的美國東岸也傳出早在2月中就已經淪陷，且傳染源為從歐洲返回美國的人群。不過，政府公布的數據卻顯示第一起死亡案例為從伊朗返美的一名女病患。而加州聖塔克拉拉市市長、醫學博士傑夫（Jeff Smith）則說，「新冠病毒可能最早在12月就傳染到美國西岸了，也就是中國發現病毒的幾天內而已。」