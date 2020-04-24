哥哥染疫病逝！華倫發文證實「無法舉行葬禮」：最後一刻沒家人在旁

▲民主黨參議員華倫（Elizabeth Warren）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國麻州聯邦參議員華倫23日證實，她的哥哥赫林在確診新冠肺炎後，不幸在21日病逝。華倫表示，非常感謝醫護人員對哥哥的照顧，「但知道在最後一刻沒有家人握住他的手，再對他說一次我愛你，真的非常難受。」

My oldest brother, Don Reed, died from coronavirus on Tuesday evening. He joined the Air Force at 19 and spent his career in the military, including five and a half years off and on in combat in Vietnam. He was charming and funny, a natural leader. https://t.co/b8m0xKzAmM — Elizabeth Warren (@ewarren) April 23, 2020

華倫（Elizabeth Warren）23日在推特上證實，她的大哥、86歲的赫林（Donald Reed Herring）21日因感染新冠肺炎離世。華倫表示，赫林在19歲時加入空軍，服役超過20年，還曾參與過越戰，「他很有魅力，很風趣，是個天生的領導者。」華倫也在文中感謝醫護人員的照顧，「但知道在最後一刻沒有家人握住他的手，再對他說一次我愛你，也不能替你舉行喪禮，真的非常難受。」

根據《波士頓環球報》（Boston Globe）報導，赫林是在2月染疫住院，轉往重症病房後仍不性病逝。而華倫在疫情爆發後，也不斷批評總統川普對於新冠肺炎的處理方式。

►研究：紐約新冠肺炎患者「呼吸器治療後死亡率88％」 7成重症病患無發燒症狀！

►全球270萬確診「美破4.9萬死」 州長古莫：紐約推估270萬人感染

►美國務卿：美國可能不會再給一毛錢！ 批譚德塞失職「WHO必須徹底重組」

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

