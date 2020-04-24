6歲女童家門外遭綁架性侵！綁匪怕被認出…「打瞎她雙眼」丟廢棄屋內

▲印度女童遭綁架性侵，還被打瞎雙眼。（示意圖／123RF）



記者張方瑀／綜合報導

印度又傳出綁架性侵案，受害者是一名年僅6歲的女童，她在家門外遭到綁走，歹徒性侵得逞後，甚至因為怕被指認，所以試圖弄瞎女童的眼睛；目前女童正在醫院與死神搏鬥中。

綜合外媒報導，該名女童住在中央邦（Madhya Pradesh）達摩赫區（Damoah）的一個村莊，22日晚上女童與其他同伴正在家門口玩，結果女童遭到不知名人士綁走，直到24日早上才被發現。當地警方表示，女童被發現時已經失去意識，雙手也被反綁，丟在村內一間廢棄的建築物中，「她的眼睛嚴重受傷，目前正在醫院搶救中。」

警方發言人Hemant Chauhan表示，目前已經審問了一些可疑的嫌犯，也公開懸賞1萬盧比，希望可以獲得更多線索。中央邦首長喬汗（Shivraj Singh Chouhan）也痛批，這件性侵綁架案非常無恥，絕對會盡快將兇手逮捕歸案。

自從2012年「新德里公車姦殺案」之後，印度的性暴力問題逐漸浮上檯面，該次事件也引起大規模的抗議，也促使該國修改性侵害相關法案。不過這也沒有讓針對女性的犯罪事件減少，甚至，印度每4名性侵被害人，就有1名是未成年孩童，且大部分的加害人都與被害人相識。

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