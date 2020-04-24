　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美國捕捉到金正恩「走路身影」！　韓媒：因親信染疫逃離平壤

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 金正恩視察元山葛麻海岸觀光區。（圖／朝中社）

▲ 金正恩此前視察元山葛麻海岸觀光區。（圖／朝中社）

記者陳宛貞／編譯

北韓領導人金正恩行蹤成謎，21日驚傳心血管手術後病危。另有說法指出，他正和親信停留江原道元山別莊。南韓媒體24日援引美國官員說法報導，金正恩早在上週就前往元山，也捕捉到他步行的身影。

南韓《東亞日報》24日獨家報導，美國聯邦行政部門相關人士於當地時間22日透露，金正恩上週便待在元山，15至20日間還捕捉到他走路的模樣，未使用輪椅。韓媒指出，美方可能利用偵察機獲取影片，分析後得出以上結果。

該名消息人士說明，「由於部分輔佐團隊和高層確診新冠肺炎（COVID-19），推測金正恩是為避免染疫而離開平壤。」由於元山別莊設有醫療設備，美方也不排除金正恩在此接受某種手術或治療的可能性。

南韓《國民日報》則指出，金正恩已經停留元山葛麻海岸觀光區約10天。由於觀光區預計在前領導人金日成冥誕「太陽節」開幕，金正恩前往視察，才會在掌權後首次缺席祖父冥誕祭拜儀式。他和親信搭乘的專用列車也正停在元山一帶。

對北韓知情人士向《國民日報》透露，「據我所知，金正恩在太陽節前離開平壤，和親信停留元山葛麻海岸觀光區。觀光區的工程目前進入最後階段，他前往視察狀況並完成其他行程。但無法得知他的健康狀況。」

國際經濟制裁之下，葛麻海岸觀光區幾乎成為北韓賺取外匯的唯一窗口，金正恩因此強力推動，目標是在今年太陽節開幕，但受到制裁和疫情影響，據傳工期需拉長。

►金正恩神隱12天驚爆病危！　川普痛斥「CNN假新聞」報導不正確

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

ET快訊
羅志祥Party Boy極樂趴「選妃玩法」曝光！爆身材大胸是
早預言羅志祥演藝事業「跳崖式下降」！命理師警告他不只中桃花劫
饒舌歌手驚爆「周揚青也約砲」挺羅志祥！她硬起來反擊
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

金正恩「病危說」瘋傳！北韓外務省發表談話　紀念領導人訪俄1週年

示威怒吼要解禁！ICU護士站前線沉默對峙…籲「傾聽醫護的聲音」

解剖3屍體發現染疫！專家：美疫情「1月初就爆發」　實際確診數恐為目前50倍

捨125萬高薪！山梨知事帶頭共體時艱宣布5月份「只領1元」

美國捕捉到金正恩「走路身影」！　韓媒：因親信染疫逃離平壤

哥哥染疫病逝！華倫發文證實「無法舉行葬禮」：最後一刻沒家人在旁

「吸蝙蝠血當開胃菜！」美衛生部發言人爆「歧視中國人」推文慘被挖出

美研究：陽光能快速摧毀新冠病毒　高溫、高濕不利病毒生存

金正恩麻吉小蟲「替領導人祈禱」　願美國、北韓早日走向和平

脫北者渡江叛逃中彈　送院急救竟驗出染疫...打臉「北韓零確診」

猜得到嗎？老婆買飲料忘記帶手機 「街頭比手畫腳」他傻眼：我看嘸啊

周揚青認分手羅志祥！　 曝原因「小豬每到一個城市就約新妹」

豬揚鬧翻！愷樂曾認「暗戀過羅志祥」　小豬形象跌谷底..網轟：退出節目！

遭控「出軌＋愛做多人運動」　 羅志祥Tag周揚青回應了！

大廚教你自製蛤蠣蒜頭雞湯 暖心暖胃還可以增加免疫力

臨時會取消...200多天不用報告 韓國瑜：我有準備但尊重議會！

Makiyo嘆羅志祥「根本浪費女生時間」　把他當透明人：誰會喜歡死台客

騎單車上學「小樹林迷航1小時」 小六生顫抖：有人形阿姨叫住我

禁止商業行為！Gogoro嚴抓騎到飽外送員 5/10起違規直接開罰「最高萬元的違約金」

公車疑闖紅燈！女大生騎車遭撞飛 驚恐跌坐地...網怒：新莊299不意外

金正恩「病危說」瘋傳！北韓外務省發表談話　紀念領導人訪俄1週年

示威怒吼要解禁！ICU護士站前線沉默對峙…籲「傾聽醫護的聲音」

解剖3屍體發現染疫！專家：美疫情「1月初就爆發」　實際確診數恐為目前50倍

捨125萬高薪！山梨知事帶頭共體時艱宣布5月份「只領1元」

美國捕捉到金正恩「走路身影」！　韓媒：因親信染疫逃離平壤

哥哥染疫病逝！華倫發文證實「無法舉行葬禮」：最後一刻沒家人在旁

「吸蝙蝠血當開胃菜！」美衛生部發言人爆「歧視中國人」推文慘被挖出

美研究：陽光能快速摧毀新冠病毒　高溫、高濕不利病毒生存

金正恩麻吉小蟲「替領導人祈禱」　願美國、北韓早日走向和平

脫北者渡江叛逃中彈　送院急救竟驗出染疫...打臉「北韓零確診」

Studio Eiraji的伊斯蘭碎形建築，走進巉石與水泉間

防疫宅家不運動超危險！醫曝2中風類型…慢性疾病者竟是高風險群

陳玉珍被告假學歷　笑到一次公開6張畢業證書

緬甸3發砲彈落入中國境內！擊中學校、汽車「邊貿口岸緊急關閉」

林榮基遭潑漆+陸委會被嗆　刑事局查出帳號來自境外

艦長兄弟檔！陳道輝兄長大有來頭　兩人皆任拉法葉艦長

不僅賞螢還能浪漫賞五月雪　台中東勢林場桐花已開7成

王志鵬／2020年海軍敦睦之疫

金正恩「病危說」瘋傳！北韓外務省發表談話　紀念領導人訪俄1週年

借車來開竟拒繳罰單又打人　他幫小舅子出頭怒轟3槍...渣友慘中彈

國際熱門新聞

伴娘吃掉閨蜜老公　9分鐘O片外流

美增2.7億美元援助金　一毛不給WHO

他揪妻喝酒「肚餓竟當場宰殺」　剁下大腿放平底鍋煎

WHO資料外洩！中國「瑞德西韋試驗」失敗　吉利德反駁

男死大逆轉　竟是妻澆熱水活活燙死

處理案件屍傳人　日本73警察確診

Gap現金燒完　停交每月34億元店租

金正恩「死亡預案」流出：特工朝鮮待命

「高白甜」正妹女房仲　神秘失蹤

日警處理15橫死遺體染疫　73人確診

義大利連署向中國索賠　擬讓全球參與

22歐議員致函歐盟外長：讓台灣入WHO

美國務卿：WHO要徹底重組　美國可能不再出錢

脫北者中彈入院竟驗出染疫！打臉北韓零確診

更多熱門

相關新聞

前NBA球星：替金正恩祈禱！

前NBA球星：替金正恩祈禱！

前NBA球星「小蟲」羅德曼（Dennis Rodman）22日受訪時表示，他聽聞有關北韓領導人金正恩傳出病危的報導，相當憂心，「我祈禱他能夠盡快康復。」他表示，希望這些消息只是謠言。

脫北者中彈入院竟驗出染疫！打臉北韓零確診

脫北者中彈入院竟驗出染疫！打臉北韓零確診

停泊日本　義籍郵輪近90船員確診

停泊日本　義籍郵輪近90船員確診

金正恩傳病危　川普：CNN假新聞

金正恩傳病危　川普：CNN假新聞

日警處理15橫死遺體染疫　73人確診

日警處理15橫死遺體染疫　73人確診

關鍵字：

金正恩日韓要聞

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／周揚青直接點名愷樂！

羅志祥深夜認錯：我向不尊重過的所有女性道歉

羅志祥、愷樂「雙人交疊運動」20秒影片曝光！

周揚青爆「手裡還有毀滅性證據」！羅志祥私下道歉央求

愷樂家中更衣室整排名牌包：老闆送我的

羅志祥隔離中爆醜聞　34分鐘急上線14次

明日花綺羅突上傳「羅志祥10mins臉紅片」

被羅志祥私約「3大胸妹身分曝光」！

愷樂聽到「羅志祥戀愛」反應被挖！小S：妳在強顏歡笑

周揚青給羅志祥致命一擊！關鍵時間點曝光

愷樂露面《狼人殺》首播...慘被洗版狂酸

饒舌歌手驚爆「周揚青也約砲」

羅志祥被爆多P！網翻出30秒影片秒懂

快訊／桃園驚傳光頭男強拉女學生上車性侵

周揚青老爸是百億國企老總…軍方背景被起底

更多

最夯影音

更多
猜得到嗎？老婆買飲料忘記帶手機 「街頭比手畫腳」他傻眼：我看嘸啊

猜得到嗎？老婆買飲料忘記帶手機 「街頭比手畫腳」他傻眼：我看嘸啊
周揚青認分手羅志祥！　 曝原因「小豬每到一個城市就約新妹」

周揚青認分手羅志祥！　 曝原因「小豬每到一個城市就約新妹」

豬揚鬧翻！愷樂曾認「暗戀過羅志祥」　小豬形象跌谷底..網轟：退出節目！

豬揚鬧翻！愷樂曾認「暗戀過羅志祥」　小豬形象跌谷底..網轟：退出節目！

遭控「出軌＋愛做多人運動」　 羅志祥Tag周揚青回應了！

遭控「出軌＋愛做多人運動」　 羅志祥Tag周揚青回應了！

大廚教你自製蛤蠣蒜頭雞湯 暖心暖胃還可以增加免疫力

大廚教你自製蛤蠣蒜頭雞湯 暖心暖胃還可以增加免疫力

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面